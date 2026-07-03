Жители Европы готовятся к новой волне экстремальной жары

В Испании и Франции температура может подняться до +44 °C, сообщили в издании The Guardian. По прогнозам метеорологов, уже с выходных, 4 и 5 июля, ситуация начнет резко ухудшаться — особенно сильный зной ожидается на юго‑востоке Испании. Эксперты предупредили, что сухая и жаркая погода повысит риск масштабных лесных пожаров.
Июньская волна жары уже привела к трагическим последствиям: в двух странах из‑за нее погибло около 2000 человек. Особенно тяжело пришлось пожилым людям. Служба SOS‑Médecins зафиксировала резкий рост смертности среди людей, старше 75 лет, а число обращений из‑за тепловых ударов и обезвоживания выросло в несколько раз.
В городах нарастает напряжение: в Париже люди массово скупают кондиционеры, из‑за чего в супермаркетах возникают стычки — в ряде случаев приходилось вызывать полицию. Проблема в том, что во Франции мало зданий оборудовано системами охлаждения: раньше в них не было нужды, но теперь это становится серьезным риском.
Жара уже спровоцировала засуху и крупные лесные пожары. В окрестностях Марселя огнем уничтожено более 1200 гектаров леса.
Ученые связывают экстремальные погодные явления с климатическим кризисом. Несмотря на то что нынешняя волна зноя вряд ли повторит масштабы катастрофы 2003 года, риски для здоровья людей и инфраструктуры остаются очень высокими.