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Жители Европы готовятся к новой волне экстремальной жары

Июньская жара унесла жизни около 2000 человек в Испании и Франции. В городах началась паника из-за дефицита кондиционеров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Испании и Франции температура может подняться до +44 °C, сообщили в издании The Guardian. По прогнозам метеорологов, уже с выходных, 4 и 5 июля, ситуация начнет резко ухудшаться — особенно сильный зной ожидается на юго‑востоке Испании. Эксперты предупредили, что сухая и жаркая погода повысит риск масштабных лесных пожаров.

Июньская волна жары уже привела к трагическим последствиям: в двух странах из‑за нее погибло около 2000 человек. Особенно тяжело пришлось пожилым людям. Служба SOS‑Médecins зафиксировала резкий рост смертности среди людей, старше 75 лет, а число обращений из‑за тепловых ударов и обезвоживания выросло в несколько раз.

В городах нарастает напряжение: в Париже люди массово скупают кондиционеры, из‑за чего в супермаркетах возникают стычки — в ряде случаев приходилось вызывать полицию. Проблема в том, что во Франции мало зданий оборудовано системами охлаждения: раньше в них не было нужды, но теперь это становится серьезным риском.

Жара уже спровоцировала засуху и крупные лесные пожары. В окрестностях Марселя огнем уничтожено более 1200 гектаров леса.

Ученые связывают экстремальные погодные явления с климатическим кризисом. Несмотря на то что нынешняя волна зноя вряд ли повторит масштабы катастрофы 2003 года, риски для здоровья людей и инфраструктуры остаются очень высокими.