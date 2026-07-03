Жители Европы готовятся к новой волне экстремальной жары

В городах нарастает напряжение: в Париже люди массово скупают кондиционеры, из‑за чего в супермаркетах возникают стычки — в ряде случаев приходилось вызывать полицию. Проблема в том, что во Франции мало зданий оборудовано системами охлаждения: раньше в них не было нужды, но теперь это становится серьезным риском.