Тишковец: за полярным кругом воздух прогрелся до уровня Сочи

Контраст особенно ощутим, если сравнить условия в арктическом Тикси и в курортном Сочи, где температура достигала +29,3 °C. При этом вода в Черном море прогрелась примерно до +25 °C, тогда как в море Лаптевых она держится на уровне +2 °C.