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Тишковец: за полярным кругом воздух прогрелся до уровня Сочи

Аномальная жара +28 °C накрыла арктический Тикси. При этом в курортном Сочи термометр показал чуть выше +29 °C.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +29° 0 м/с 79% 760 мм рт. ст. +27°
Источник: Freepik.com

Аномальная жара накрыла сразу несколько регионов страны — местами температурные рекорды оказались неожиданными.

В Тикси, расположенном за Северным полярным кругом, где привычным считается прохладное и короткое лето, воздух вчера, 2 июля, прогрелся до +28,2 °C.

Это значение не просто заметно превысило июльскую норму в +12,7 °C, но и побило рекорд 16‑летней давности, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Контраст особенно ощутим, если сравнить условия в арктическом Тикси и в курортном Сочи, где температура достигала +29,3 °C. При этом вода в Черном море прогрелась примерно до +25 °C, тогда как в море Лаптевых она держится на уровне +2 °C.

Не менее экстремальные показатели зафиксировали и в других точках. В Херсоне был обновлен температурный максимум: столбики термометров поднялись до +37 °C, превзойдя прежний рекорд 1991 года со значением +36,5 °C.

Столица тоже ощутила силу летнего зноя. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали +30,4 °C — это самый жаркий день нынешнего лета. Причем это уже второй случай за сезон, когда температура преодолела 30‑градусную отметку. Ранее, 10 июня, было ровно +30,0 °C.

На других московских метеостанциях показатели оказались еще выше: в Тушине — +31,1 °C, в районе Строгино — +31,3 °C, на Балчуге — +31,7 °C.