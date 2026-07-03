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Аномальная жара в Нью‑Йорке расплавила дорогу

Над страной повис тепловой купол. Местами столбик термометра на неделе поднимался выше +40 °C.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +32° 3 м/с 63% 760 мм рт. ст. +27°
Источник: Freepik

Восточное побережье США на неделе оказалось во власти экстремальной жары: мощный тепловой купол накрыл северо-восток страны. В зоне риска оказались более чем 260 миллионов человек, сообщили в издании Fox Weather.

В Нью‑Йорке в четверг, 2 июля, температура достигла +38 °C — из‑за сочетания зноя и влажности ощущаемая жара доходила до +44 °C. По информации РИА Новости, на улицах города начал плавиться асфальт — его поверхность можно было повредить даже рукой.

Аналогичная ситуация сложилась в Вашингтоне, Балтиморе и Филадельфии: в этих мегаполисах несколько дней подряд температура превышала +38 °C. А с учетом влажности в пиковые часы ощущаемая жара достигала от +43 до +46 °C.

Специалисты отмечают, что в последний раз столь продолжительный всплеск температур в этом регионе фиксировали в 2011 году.

Причина аномалии — устойчивая область высокого давления, которая действует как крышка, удерживая раскаленный воздух у поверхности земли и не давая ему смешиваться с более прохладными массами. Из‑за этого тепло накапливается.

Ожидается, что к воскресенью, 5 июля, тепловой купол начнет рассеиваться. Однако до этого момента опасность для здоровья остается высокой. Жителям посоветовали проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.

Напомним, что в Колорадо жара стала причиной крупного лесного пожара.