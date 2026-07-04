Эксперт Верховец объяснил причины аномальной жары в Европе

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Атмосферный «купол», который задерживает теплый воздух, сложился над странами Европы. Об этом ТАСС сообщил эксперт по вопросам изменения климата, проректор Сибирского федерального университета Сергей Верховец.
В конце июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал, что за неделю в Европе было зафиксировано свыше 1,3 тыс. случаев преждевременной смерти, связанных с высокими температурами.
«Причина этого кроется в том, что в атмосфере сформировался устойчивый “блокирующий процесс”. Он создал своего рода “купол тепла”, который задерживает горячий воздух над регионом», — сказал Верховец.
По информации эксперта, температура превышает норму на 5−12 градусов, а жара охватила страны от Франции и Испании до Швеции и Румынии.
Рекордная жара наступила в Европе во второй половине июня. В некоторых странах температура превышает 40 градусов, власти объявляют красные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий и призывают жителей сократить пребывание на улице.