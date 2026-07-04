На Земле началась мощная магнитная буря

По словам представителей ИКИ РАН, текущий шторм от 4 июля сопоставим по силе с событием от 21 марта, однако пока уступает ему по продолжительности. В сообщении лаборатории отмечается: «Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14 часов по московскому времени, но все же уступило».