На Земле началась мощная магнитная буря

Как заявили в лаборатории, «на Земле с опозданием на сутки относительно графика все же началась спрогнозированная еще два дня назад сильная магнитная буря уровня G3». Ученые уточнили, что «в масштабах года буря является третьей по силе после очень крупного события
По словам представителей ИКИ РАН, текущий шторм от 4 июля сопоставим по силе с событием от 21 марта, однако пока уступает ему по продолжительности. В сообщении лаборатории отмечается: «Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14 часов по московскому времени, но все же уступило».
Специалисты добавили, что у нынешней магнитной бури сохраняется возможность выйти на второе место по силе, однако лидер рейтинга смещен не будет. «Несмотря на гигантские размеры наблюдающихся групп пятен, по-настоящему сильных взрывов они так и не произвели», — заключили в ИКИ РАН.