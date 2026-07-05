Ученый объяснил, откуда летом в горах берется «арбузный снег»

«Это явление вызывает водоросль, которая называется хламидомонада снежная. Причина ее появления сейчас — это высокие температуры воздуха, когда снег подтаивает, и у нее появляется возможность размножаться именно в талой воде. Интенсивное солнечное освещение приводит к тому, что в водоросли выделяется большое количество каротиноида. Это пигмент красного цвета, поэтому такая краска у этой водоросли есть», — сказал Денисов.