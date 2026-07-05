В Вашингтоне после салюта объявили красный код качества воздуха

Как передал корреспондент РИА Новости, после 40-минутного салюта из 850 тысяч залпов центр Вашингтона в ночь на воскресенье еще долго был окутан серым смогом.
«Красный код качества воздуха. Уличный воздух не безопасен для старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями», — говорится в распространенном предупреждении столичных срочных служб.
Проблемы со здоровьем грозят и остальным гражданам, поэтому нужно сократить время пребывания на улице, информировали власти.
В эти дни в Вашингтоне установилась рекордная температура. Накануне столбик термометра поднялся почти до 40 градусов, побив рекорд 1898 года для 4 июля.
Организаторы торжественных мероприятий в центре американской столицы обещали устроить «крупнейшую демонстрацию запуска фейерверков в истории». Было сделано 850 тысяч залпов с десяти площадок.
За несколько дней до праздника американские СМИ сообщали о внутреннем документе Службы национальных парков с предупреждением о возможности опасного загрязнения воздуха из-за салюта.