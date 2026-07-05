В Чувашии более 3,5 тыс. жителей остались без света из-за непогоды

ЧЕБОКСАРЫ, 5 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Чувашии из-за непогоды, в результате без энергоснабжения остались свыше 3,5 тыс. человек и более 2,2 тыс. домов. Об этом сообщило региональное министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в «Максе».