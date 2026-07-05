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В Чувашии более 3,5 тыс. жителей остались без света из-за непогоды

ЧЕБОКСАРЫ, 5 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Чувашии из-за непогоды, в результате без энергоснабжения остались свыше 3,5 тыс. человек и более 2,2 тыс. домов. Об этом сообщило региональное министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в «Максе».

Источник: Reuters

«В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали 2,2 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. человек и 21 социально значимый объект», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, отключения электроэнергии зарегистрированы в населенных пунктах девяти муниципальных округов. На местах работают аварийные бригады.

Ранее главное управление МЧС по Чувашии сообщило, что 5 июля и в ночь на 6 июля прогнозируется желтый уровень опасности из-за ливней, грозы и порывов ветра до 18 м в секунду.