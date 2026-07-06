Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3 тыс. человек

КАРАКАС, 6 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, выросло до 3 342 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в соцсети Х со ссылкой на данные правительства.