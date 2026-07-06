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Тишковец: часть России накроют огуречные дожди

Всю неделю погоду на Русской равнине будет диктовать мощный североатлантический циклон. За этот период местами выпадет до 80% месячной нормы осадков.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Magnific.com

Выходные отметились аномальными ливнями на Русской равнине — температурный фон пошел вниз. В отдельных местах, по словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, выпало свыше половины месячной нормы осадков.

Это лишь начало затяжной сырой полосы: всю предстоящую неделю погоду будет диктовать мощный североатлантический циклон. Синоптик сравнил этот вихрь с гигантской воронкой, которая закрутит воздушные потоки на тысячи километров.

Она накроет территорию от суровых просторов Кольского полуострова до теплых районов Западного Кавказа. Из‑за этого привычное летнее тепло отступит: небо станет хмурым, дождь в течение недели станет то стихать, то вновь набирать силу. Причем перерывы в осадках окажутся короткими и придутся на ночное время.

Непогода затронет и столичный регион. В Москве за неделю может выпасть до 67 миллиметров осадков — это около 80% месячной нормы.

В народе такие затяжные, прохладные летние дожди называли огуречными: они приходились как раз на период, когда огурцы активно наливались. Считалось, что такая погода была полезна для урожая, хотя не очень комфортна для людей.

Температурный фон в ближайшие дни будет сдержанным и почти не изменится. Ночами в столице ожидается от +9 до +14 °C, днем — от 18 до 23, что несколько ниже привычных для лета показателей.