Тишковец: часть России накроют огуречные дожди

Выходные отметились аномальными ливнями на Русской равнине — температурный фон пошел вниз. В отдельных местах, по словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, выпало свыше половины месячной нормы осадков.
Это лишь начало затяжной сырой полосы: всю предстоящую неделю погоду будет диктовать мощный североатлантический циклон. Синоптик сравнил этот вихрь с гигантской воронкой, которая закрутит воздушные потоки на тысячи километров.
Она накроет территорию от суровых просторов Кольского полуострова до теплых районов Западного Кавказа. Из‑за этого привычное летнее тепло отступит: небо станет хмурым, дождь в течение недели станет то стихать, то вновь набирать силу. Причем перерывы в осадках окажутся короткими и придутся на ночное время.
Непогода затронет и столичный регион. В Москве за неделю может выпасть до 67 миллиметров осадков — это около 80% месячной нормы.
В народе такие затяжные, прохладные летние дожди называли огуречными: они приходились как раз на период, когда огурцы активно наливались. Считалось, что такая погода была полезна для урожая, хотя не очень комфортна для людей.
Температурный фон в ближайшие дни будет сдержанным и почти не изменится. Ночами в столице ожидается от +9 до +14 °C, днем — от 18 до 23, что несколько ниже привычных для лета показателей.