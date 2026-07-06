К России приближается арктический циклон

На Дальнем Востоке по тепловым аномалиям выбьется Чукотка. В Анадыре обещают небольшие дожди, воздух прогреется до +20 °С. В Якутии, на арктическом побережье, выпадет мокрый снег. В Верхоянске при этом окажется около +24 °С, в Чите — +26 °С, в Благовещенске — +25 °С, во Владивостоке — +20 °С. На Камчатке и в Магаданской области понедельник выдастся прохладным: там термометр покажет от +12 °С до +13 °С. Во власти циклона окажутся Приморье, Приамурье и Забайкалье.