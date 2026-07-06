К России приближается арктический циклон

В Сибири в понедельник, 6 июля, ожидается арктическое вторжение. Холодный циклон принесет северный ветер и дожди. В Красноярске столбик термометра упадет до +22 °С. Юго-запад Сибири останется в стороне от холодного вмешательства: в Омске и Новосибирске сохранится температура +28 °С. Самая сильная жара сосредоточится ближе к Байкалу: в Иркутске — +32 °С.
На Дальнем Востоке по тепловым аномалиям выбьется Чукотка. В Анадыре обещают небольшие дожди, воздух прогреется до +20 °С. В Якутии, на арктическом побережье, выпадет мокрый снег. В Верхоянске при этом окажется около +24 °С, в Чите — +26 °С, в Благовещенске — +25 °С, во Владивостоке — +20 °С. На Камчатке и в Магаданской области понедельник выдастся прохладным: там термометр покажет от +12 °С до +13 °С. Во власти циклона окажутся Приморье, Приамурье и Забайкалье.
Европейскую территорию страны накроет скандинавский антициклон — распределит теплый и холодный воздух по регионам. В Архангельске сегодня ожидается до +23 °С, в Мурманске — всего до +11 °С. Средние широты накроют дожди и грозы. В Смоленске в начале недели установится +17 °С, в Липецке и Иванове — +24 °С, в Поволжье — +30 °С.
На Урале дожди сделают передышку. В южных районах столбик термометра поднимется от +30 °С до +35 °С. В Перми ожидается +28 °С, в Екатеринбурге — +29 °С.
На юге дожди ограничатся Кавказом: там прогнозируют +21 °С. В Сочи разогреет до +27 °С, в Симферополе — до +29 °С.
В Санкт-Петербурге ожидается +19 °С, в Москве — +22 °С. В обоих регионах пройдут дожди.