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Смерч в Иванове оставил людей без света: видео

Смерч сопровождался дождями и шквалистым ветром. Местами порывы доходили до 17 метров в секунду.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Иванове в воскресенье, 5 июля, по набережной Уводи пронесся смерч. Очевидцы успели снять редкое для мест явление на видео. Вместе со смерчем, как отметили в издании Pulsfid, на южную часть города обрушились ливень и шквалистый ветер. Порывы достигали 17 метров в секунду.

Сильнее всего непогода ударила по Московскому микрорайону, Сортировке, району Меланжевого комбината, улицам Шубиных, Куконковых и проспекту Текстильщиков. Примерно после 19:00 по московскому времени там погас свет. Грозовой фронт повредил инфраструктуру: сломал опоры и оборвал провода на основной электросети.

Энергетики Ивэнерго работали всю ночь, поэтапно восстанавливали подачу электричества. К утру понедельника, 6 июля, электроснабжение вернулось в большинство домов. Однако на отдельных участках бригадам еще предстоит ликвидировать сбой.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 6 июля и в ближайшие дни в Иванове сохранится неустойчивая обстановка. Небо окажется преимущественно облачным, с периодическими дождями, лишь изредка появятся просветы. Температурный фон ожидается умеренным — от +22 °С до +24 °С. К середине недели столбик термометра поднимется до +29 °С.