Смерч в Иванове оставил людей без света: видео

В Иванове в воскресенье, 5 июля, по набережной Уводи пронесся смерч. Очевидцы успели снять редкое для мест явление на видео. Вместе со смерчем, как отметили в издании Pulsfid, на южную часть города обрушились ливень и шквалистый ветер. Порывы достигали 17 метров в секунду.