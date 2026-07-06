Смерч в Иванове оставил людей без света: видео

В Иванове в воскресенье, 5 июля, по набережной Уводи пронесся смерч. Очевидцы успели снять редкое для мест явление на видео. Вместе со смерчем, как отметили в издании Pulsfid, на южную часть города обрушились ливень и шквалистый ветер. Порывы достигали 17 метров в секунду.
Сильнее всего непогода ударила по Московскому микрорайону, Сортировке, району Меланжевого комбината, улицам Шубиных, Куконковых и проспекту Текстильщиков. Примерно после 19:00 по московскому времени там погас свет. Грозовой фронт повредил инфраструктуру: сломал опоры и оборвал провода на основной электросети.
Энергетики Ивэнерго работали всю ночь, поэтапно восстанавливали подачу электричества. К утру понедельника, 6 июля, электроснабжение вернулось в большинство домов. Однако на отдельных участках бригадам еще предстоит ликвидировать сбой.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, 6 июля и в ближайшие дни в Иванове сохранится неустойчивая обстановка. Небо окажется преимущественно облачным, с периодическими дождями, лишь изредка появятся просветы. Температурный фон ожидается умеренным — от +22 °С до +24 °С. К середине недели столбик термометра поднимется до +29 °С.