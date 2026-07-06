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Эвакуацию людей с канатной дороги в Нижнем Новгороде сняли на видео

Движение по канатной дороге временно приостановили. В регионе устраняют последствия непогоды.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 757 мм рт. ст. +26°

В Нижнем Новгороде благополучно завершилась спасательная операция людей, которые застряли в кабинках канатной дороги. Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, как отметили в региональном отделении МЧС, из‑за резкого ухудшения погоды.

Шквалистый ветер и ливень привели к остановке канатной переправы, которая связывает Нижний Новгород с Бором. Момент спасения пассажиров сняли на видео. Съемка уже появилась в Сети.

После происшествия туристка из Иванова рассказала, что чувствовала во время остановки канатной дороги. По словам женщины, такого страха в жизни она еще не испытывала.

В двух кабинках в момент происшествия находились 16 человек, среди которых — четверо детей. Спасатели эвакуировали людей, спустили туристов с помощью тросов. По уточненным сведениям, погибших и пострадавших нет.

Сегодня, 6 июля, движение по канатной дороге не осуществляется: переправа остается закрытой. Параллельно в регионе устраняют последствия непогоды.

Из‑за прохождения неблагоприятного метеофронта в девяти муниципальных образованиях частично нарушилось электроснабжение. Аварийно‑восстановительные работы, к которым привлекли 25 бригад специалистов, идут с самого утра. Согласно прогнозу, днем в регионе ожидается около +23 °С. Дожди продолжатся, но интенсивность осадков снизится.