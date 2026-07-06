Эвакуацию людей с канатной дороги в Нижнем Новгороде сняли на видео

Шквалистый ветер и ливень привели к остановке канатной переправы, которая связывает Нижний Новгород с Бором. Момент спасения пассажиров сняли на видео. Съемка уже появилась в Сети.
После происшествия туристка из Иванова рассказала, что чувствовала во время остановки канатной дороги. По словам женщины, такого страха в жизни она еще не испытывала.
В двух кабинках в момент происшествия находились 16 человек, среди которых — четверо детей. Спасатели эвакуировали людей, спустили туристов с помощью тросов. По уточненным сведениям, погибших и пострадавших нет.
Сегодня, 6 июля, движение по канатной дороге не осуществляется: переправа остается закрытой. Параллельно в регионе устраняют последствия непогоды.
Из‑за прохождения неблагоприятного метеофронта в девяти муниципальных образованиях частично нарушилось электроснабжение. Аварийно‑восстановительные работы, к которым привлекли 25 бригад специалистов, идут с самого утра. Согласно прогнозу, днем в регионе ожидается около +23 °С. Дожди продолжатся, но интенсивность осадков снизится.