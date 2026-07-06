ВМО: конец лета и начало осени из-за Эль-Ниньо окажутся аномально жаркими

В первой половине года, по информации Всемирной метеорологической организации, в экваториальной зоне Тихого океана наметился переход к слабому Эль‑Ниньо. Индекс Ниньо 3.4 вырос с нулевых значений в марте до 0,9 градуса к маю. Теперь модели предсказывают стремительное усиление явления: к сезону июль-сентябрь средняя температура опередит норму на два градуса.
Практически повсеместно на планете растет вероятность температур выше климатической нормы, особенно в полосе между 60‑й параллелью южной и северной широт. Ярко тенденция проявится в Северной Африке, Южной Европе, на Аравийском полуострове, в Южной и Восточной Азии, Центральной Америке и на западе Северной Америки. В Южном полушарии теплее обычного ожидается в Южной Африке, части Южной Америки, Новой Зеландии и на юге Австралии.
При этом картина осадков окажется неоднородной и во многом станет откликом на развитие Эль‑Ниньо. Повышенная вероятность дождей прогнозируется над центральной и восточной частями экваториального Тихого океана и в отдельных районах Африки и Северной Америки.
Отдельно отмечается вероятное формирование позитивной фазы Индийского океанского диполя и сохранение теплых аномалий в Атлантике. Такие климатические сдвиги повлияют на погодные условия в разных уголках планеты уже в ближайшие месяцы.