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В Гидрометцентре рассказали, чем удивил июнь 2026

Наибольшие аномалии в России отметили на Урале и в Сибири. Там температура превысила норму на восемь градусов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Июнь 2026 стал одним из самых теплых в истории: аномалии в России и мире, сведения Гидрометцентра
Источник: Российская газета

Июнь вошел в климатическую историю как один из самых жарких месяцев на всей планете. В России, по сведениям Гидрометцентра, он занял второе место, не сумел обогнать только 2012 год.

Сильнее всего температурный фон превысил нормальную границу в азиатской части страны, на Урале и в Сибири. Там зафиксировали плюсовые аномалии от двух до восьми градусов.

При этом отдельные районы, напротив, оказались в зоне отрицательной аномалии. Холоднее обычного выдался июнь на юге Приволжского, Южного, Северо‑Кавказского федеральных округов и Дальнего Востока. В Забайкалье отклонение составило две единицы.

Столицы России показали умеренные результаты. В Москве среднее значение составило +18,4 °C, что на 1,1 градуса выше нормы. Это лишь девятое место среди самых теплых июней XXI века. В Санкт‑Петербурге показатель оказался еще скромнее — +18 °C. Это на 1,9 градуса выше средних многолетних значений, что соответствует 17‑й позиции в историческом рейтинге.

На Северном полушарии прошедший период занял вторую строчку в рейтинге. Лидерство по-прежнему удерживает июнь 2024-го. При этом в отдельных регионах месяц и вовсе стал рекордно жарким. Так, в Европе и Канаде оказался самым теплым, а в Арктике и Северной Африке вошел в тройку лидеров.

Важную роль в формировании аномальной погоды сыграло продолжающееся усиление Эль‑Ниньо. В июне явление активно развивалось, а затем поверхность океана стала теплее обычного почти на три градуса.