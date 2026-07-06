В Гидрометцентре рассказали, чем удивил июнь 2026

На Северном полушарии прошедший период занял вторую строчку в рейтинге. Лидерство по-прежнему удерживает июнь 2024-го. При этом в отдельных регионах месяц и вовсе стал рекордно жарким. Так, в Европе и Канаде оказался самым теплым, а в Арктике и Северной Африке вошел в тройку лидеров.