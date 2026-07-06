В Гидрометцентре рассказали, чем удивил июнь 2026

Июнь вошел в климатическую историю как один из самых жарких месяцев на всей планете. В России, по сведениям Гидрометцентра, он занял второе место, не сумел обогнать только 2012 год.
При этом отдельные районы, напротив, оказались в зоне отрицательной аномалии. Холоднее обычного выдался июнь на юге Приволжского, Южного, Северо‑Кавказского федеральных округов и Дальнего Востока. В Забайкалье отклонение составило две единицы.
Столицы России показали умеренные результаты. В Москве среднее значение составило +18,4 °C, что на 1,1 градуса выше нормы. Это лишь девятое место среди самых теплых июней XXI века. В Санкт‑Петербурге показатель оказался еще скромнее — +18 °C. Это на 1,9 градуса выше средних многолетних значений, что соответствует 17‑й позиции в историческом рейтинге.
На Северном полушарии прошедший период занял вторую строчку в рейтинге. Лидерство по-прежнему удерживает июнь 2024-го. При этом в отдельных регионах месяц и вовсе стал рекордно жарким. Так, в Европе и Канаде оказался самым теплым, а в Арктике и Северной Африке вошел в тройку лидеров.
Важную роль в формировании аномальной погоды сыграло продолжающееся усиление Эль‑Ниньо. В июне явление активно развивалось, а затем поверхность океана стала теплее обычного почти на три градуса.