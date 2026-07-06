Июнь в Сиднее обновил рекорд тепла, который держался 167 лет

Прошедший июнь вошел в историю Сиднея как самый теплый за все время метеонаблюдений, которые ведутся с 1859 года. Как сообщили в издании The Guardian, средняя температура месяца достигла +16,1 °C и побила прежний рекорд 1991-го с отметкой +15,7 °C.