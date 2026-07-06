Июнь в Сиднее обновил рекорд тепла, который держался 167 лет

Прошедший июнь вошел в историю Сиднея как самый теплый за все время метеонаблюдений, которые ведутся с 1859 года. Как сообщили в издании The Guardian, средняя температура месяца достигла +16,1 °C и побила прежний рекорд 1991-го с отметкой +15,7 °C.
Самым жарким выдался период с 7 по 21 июня: 15 дней подряд столбик термометра не опускался ниже +20 °C. Это тоже стало новым рекордом, который превзошел показатель 1919 года.
Теплая погода охватила не только сам Сидней. Аналогичные аномалии отметили и в других крупных городах: Мельбурне, Брисбене и Канберре, где июнь вошел в пятерку самых жарких за всю историю.
Эксперты связали аномалию с прогревом вод у побережья Нового Южного Уэльса, где океан стал своеобразным очагом потепления. Специалисты объяснили, что вода отдала тепло атмосфере, а южные ветры, которые проходили над аномальным по температуре Тасмановым морем, принесли в город раскаленный воздух.
Профессор Энди Питман называл установившийся рекорд «явным признаком глобального потепления». Эксперт предупредил, что кажущаяся безобидной теплая зима обернется серьезными проблемами: высыханием почвы, засушливой весной и ростом риска пожаров. Усугубит ситуацию явление Эль‑Ниньо, которое сместит влажный воздух и повысит вероятность волн жары.