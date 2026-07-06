Синоптик Ильин: жара вернётся в Москву к выходным

«В целом в столице будет тёплая погода. На протяжении рабочей недели в отдельных районах возможны дожди, местами с грозами. Наиболее вероятны грозы 6 и 7 июля. В выходные осадков не ожидается», — уточнил эксперт URA.RU.
По словам Ильина, средняя температура на неделе составит +19,6 °C. В середине недели она будет на 2 ниже нормы, а в выходные превысит её на 2—3 °C.
Другой аспект дождливой недели раскрыл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В комментарии aif.ru он связал затяжные осадки с североатлантическим циклоном-долгожителем, который влияет на погоду в европейской части страны.
По словам метеоролога, дожди будут идти практически всю неделю, прерываясь в основном ненадолго и по ночам. Столичный регион за этот период может получить до 67 мм осадков, что соответствует 80% месячной нормы.
«Можно утверждать, что это будут так называемые огуречные дожди — старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы», — отметил Тишковец.
Ранее старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал, что в жару человек может терять с потом от 2 до 3 л жидкости.