Климатолог объяснил причины аномальной жары в Европе

Как сообщал ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), число погибших от высоких температур в Нидерландах с 22 по 28 июня достигло 3532. За этот же период во Франции, согласно минздраву страны, из-за жары скончались 2025 человек.