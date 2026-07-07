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Климатолог объяснил причины аномальной жары в Европе

Климатолог Сигмунд: антициклон вызвал волну аномальной жары в Европе.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Волна аномальной жары в странах Европы была вызвана сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления, сообщил РИА Новости эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд.

«Ядро области высокого давления с наиболее теплым воздухом сначала находилось над Испанией и Францией, а затем постепенно переместилось к Нидерландам», — процитировал эксперт выводы Королевского метеорологического института.

Так, самая высокая температура в конце июня в Нидерландах была зафиксирована на юге страны в Лимбурге — она достигла отметки в 39,4 градуса.

Он отметил, что обширная область высокого давления, которая медленно смещалась, обеспечила очень жаркие и солнечные дни.

«Если объединить результаты наблюдений и климатических моделей, то видно, что трехдневная жара, подобная той, что наблюдалась 24—26 июня, из-за изменения климата стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой», — рассказал представитель KNMI.

По словам Сигмунда, без глобального изменения климата такие высокие температуры были бы практически невозможны.

Как сообщал ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), число погибших от высоких температур в Нидерландах с 22 по 28 июня достигло 3532. За этот же период во Франции, согласно минздраву страны, из-за жары скончались 2025 человек.