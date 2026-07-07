Климатолог объяснил причины аномальной жары в Европе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Волна аномальной жары в странах Европы была вызвана сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления, сообщил РИА Новости эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд.
«Ядро области высокого давления с наиболее теплым воздухом сначала находилось над Испанией и Францией, а затем постепенно переместилось к Нидерландам», — процитировал эксперт выводы Королевского метеорологического института.
Так, самая высокая температура в конце июня в Нидерландах была зафиксирована на юге страны в Лимбурге — она достигла отметки в 39,4 градуса.
Он отметил, что обширная область высокого давления, которая медленно смещалась, обеспечила очень жаркие и солнечные дни.
«Если объединить результаты наблюдений и климатических моделей, то видно, что трехдневная жара, подобная той, что наблюдалась
По словам Сигмунда, без глобального изменения климата такие высокие температуры были бы практически невозможны.
Как сообщал ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), число погибших от высоких температур в Нидерландах с 22 по 28 июня достигло 3532. За этот же период во Франции, согласно минздраву страны, из-за жары скончались 2025 человек.