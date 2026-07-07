Скандинавский циклон принес прохладу в центр России, но жара уже близко

Одновременно на равнину поступает более прохладный воздух, из‑за чего в западной части Европейской России температура держится на 2−5 градусов ниже климатической нормы. В Центральной России, на Северо‑Западе и Крайнем Севере днем пока не выше +15…+20 °C. В Черноземье, Среднем Поволжье, Прикамье и Республике Коми чуть теплее — +20…+25 °C, а на юге страны местами доходит до +30 °C и выше — особенно в междуречье низовий Дона и Волги и на востоке Оренбуржья.