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Скандинавский циклон принес прохладу в центр России, но жара уже близко

Скандинавский циклон принес аномальную прохладу и дожди в Европейскую Россию. Температура в центре страны на 2−5 градусов ниже нормы, но уже к выходным жаркий воздух из прикаспийских степей дойдет до Белого моря. В Москве ожидается постепенное потепление до +23°C, а в Архангельске воздух прогреется до +31°C.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Magnific.com

Погода на Русской равнине остается под влиянием обширного атлантического циклона, центр которого располагается над Скандинавией. Из‑за него в ряде регионов продолжаются дожди, а температурный фон заметно ниже обычного. Сильнее всего осадки затронут Верхневолжье, Вологодчину, запад Поморья и юго‑восток Карелии — там может выпасть от 10 до 20 мм влаги.

Одновременно на равнину поступает более прохладный воздух, из‑за чего в западной части Европейской России температура держится на 2−5 градусов ниже климатической нормы. В Центральной России, на Северо‑Западе и Крайнем Севере днем пока не выше +15…+20 °C. В Черноземье, Среднем Поволжье, Прикамье и Республике Коми чуть теплее — +20…+25 °C, а на юге страны местами доходит до +30 °C и выше — особенно в междуречье низовий Дона и Волги и на востоке Оренбуржья.

В ближайшие дни атмосферная картина существенно не изменится: запад региона по‑прежнему будет находиться под влиянием североатлантических воздушных масс, а на востоке продолжат господствовать теплые южные потоки. К выходным жаркий воздух из прикаспийских степей может добраться даже до побережья Белого моря.

Непростая погода сохраняется в Архангельске: ближайшие три дня здесь вероятны грозовые дожди, а температура останется около или чуть ниже нормы. Однако к концу недели ситуация начнет меняться — облака станут реже, а солнце — активнее. Уже в пятницу в столице Поморья воздух может прогреться до +29°C, а в субботу — до +31°C.

Москва сейчас переживает пик похолодания: днем температура едва достигает +18°C, осадков выпадает немного — не более 4 мм за сутки. В последующие дни дожди усилятся, возможна гроза, но вместе с тем начнется постепенный рост температуры: завтра ожидается +19°C, в четверг — уже +21°C, а к пятнице столбики термометров поднимутся до +23°C. При этом не исключен небольшой дождь.

Метеорологи советуют учитывать переменчивость погоды и следить за обновлениями прогнозов — атмосферная обстановка остается динамичной.