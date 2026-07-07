В Красноярске ливень затопил улицы и машины ушли под воду: видео

Проливной дождь, который вчера, 6 июля, обрушился на Красноярск, привел к серьезным подтоплениям в разных частях города. Из‑за обильных осадков вода скапливалась на улицах и во дворах, местами доходила до капота легковых автомобилей. Об этом сообщила интернет-газета newslab.ru.
Резко поднялся уровень воды в реке Сейбе, из‑за чего в отдельных местах пришлось приостановить движение всех видов транспорта. Затопленными оказались, в частности, улицы Свердловская, Авиаторов, Урванцева, переулок Медицинский и другие участки. Очевидцы делились видео стихии в Сети.
Городские службы оперативно включились в ликвидацию последствий непогоды. Бригады сейчас работают в усиленном режиме. На линию вывели всю доступную технику: откачивающие машины, помповые насосы, вакуумные мусоросборщики. Специалисты очищают ливневую канализацию от намытых веток, листьев и мусора, убирают с проезжей части грунтовые наносы и непрерывно патрулируют город, чтобы вовремя выявлять проблемные места и грамотно распределять технику по заявкам.
При этом в мэрии отмечают, что ситуация постепенно улучшается: количество традиционно подтопляемых участков в Красноярске с каждым годом сокращается. На сложных местах устанавливают дождеприемные колодцы с откачкой либо подключают таковые к существующей ливневой канализации, если позволяет рельеф. Так удалось полностью решить проблему подтоплений на улице Профсоюзов под Копыловским мостом и на Красрабе возле «КрасТЭЦ».
В качестве дополнительной меры все новые дороги в городе теперь строят исключительно с ливневой канализацией. На отдельных участках, например под Зыковским мостом, на Семафорной под путепроводом и на улице Грунтовая, воды после дождя не оказалось именно благодаря недавно обустроенным водоотводам.