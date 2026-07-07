В Красноярске ливень затопил улицы и машины ушли под воду: видео

При этом в мэрии отмечают, что ситуация постепенно улучшается: количество традиционно подтопляемых участков в Красноярске с каждым годом сокращается. На сложных местах устанавливают дождеприемные колодцы с откачкой либо подключают таковые к существующей ливневой канализации, если позволяет рельеф. Так удалось полностью решить проблему подтоплений на улице Профсоюзов под Копыловским мостом и на Красрабе возле «КрасТЭЦ».