Ученые рассказали о завершении всплеска активности на Солнце

Завершился один из наиболее заметных в 2026 году всплесков солнечной активности, который пришелся на конец июня — начало июля. Причиной события стало появление на поверхности Солнца двух крупных групп пятен — 4478 и 4479. При этом первая выделилась не только как самая большая в текущем году, но и как вторая по величине за последние десять лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
По словам экспертов, несмотря на внушительное количество вспышек — около 140, период повышенной активности прошел сравнительно спокойно. За две недели случилось лишь два события высшего балла, причем мощность едва достигала нижней границы класса.
Сейчас обе активные области в результате вращения Солнца переместились на обратную сторону светила и уже не окажут влияния на Землю. Существует теоретическая вероятность, что образования вновь обратятся к планете примерно
Как и предполагалось, с исчезновением активных центров уровень вспышечной активности резко снизился. За последние 20 часов на Солнце не зафиксировали ни одного взрыва. Пока остается только наблюдать, насколько устойчивым окажется спад.