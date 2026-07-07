Ученые рассказали о завершении всплеска активности на Солнце

Завершился один из наиболее заметных в 2026 году всплесков солнечной активности, который пришелся на конец июня — начало июля. Причиной события стало появление на поверхности Солнца двух крупных групп пятен — 4478 и 4479. При этом первая выделилась не только как самая большая в текущем году, но и как вторая по величине за последние десять лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.