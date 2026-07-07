Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Ученые рассказали о завершении всплеска активности на Солнце

В конце июня — начале июля на Солнце произошел мощный всплеск активности, который вызвало появление групп пятен 4478 и 4479. Несмотря на 140 вспышек, событие прошло спокойно, а сейчас активные области ушли на обратную сторону светила.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +26°
Солнечные пятна 4478 и 4479: чем завершился мощный всплеск активности в июне-июле 2026
Источник: Unsplash

Завершился один из наиболее заметных в 2026 году всплесков солнечной активности, который пришелся на конец июня — начало июля. Причиной события стало появление на поверхности Солнца двух крупных групп пятен — 4478 и 4479. При этом первая выделилась не только как самая большая в текущем году, но и как вторая по величине за последние десять лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По словам экспертов, несмотря на внушительное количество вспышек — около 140, период повышенной активности прошел сравнительно спокойно. За две недели случилось лишь два события высшего балла, причем мощность едва достигала нижней границы класса.

Отдельным значимым явлением стала магнитная буря 4 июля, которая заняла второе место по силе среди зарегистрированных в этом году.

Сейчас обе активные области в результате вращения Солнца переместились на обратную сторону светила и уже не окажут влияния на Землю. Существует теоретическая вероятность, что образования вновь обратятся к планете примерно 20−21 июля, после того как звезда совершит половину оборота вокруг оси. Однако шансы на это невелики: в последние дни перед уходом из поля зрения в обеих группах фиксировались признаки стремительного распада. Скорее всего, к середине июля к Земле вернутся лишь незначительные остатки структур.

Как и предполагалось, с исчезновением активных центров уровень вспышечной активности резко снизился. За последние 20 часов на Солнце не зафиксировали ни одного взрыва. Пока остается только наблюдать, насколько устойчивым окажется спад.