В Китае торнадо привел к десяткам смертей: видео стихии

Последствия стихии ощущаются и в других регионах. Так, в юго‑западной провинции Гуанси из‑за обильных осадков, которые побили 24‑часовые рекорды, произошли сильные наводнения. В городе Хэнчжоу паводковые воды создали дополнительную угрозу: из‑за затопления змеиной фермы более 800 рептилий оказались на свободе — и не только неядовитые водяные и крысиные змеи, но и опасные кобры. Один из местных жителей уже пострадал от укуса и проходит лечение. Группа добровольцев взялась за поимку пресмыкающихся.