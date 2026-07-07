В Китае торнадо привел к десяткам смертей: видео стихии

Разрушительный торнадо пронесся по центральной китайской провинции Хубэй, оставил картину масштабных разрушений и унес жизни людей. Стихия, скорость которой достигала 260 километров в час, обрушилась на регион поздно вечером в понедельник, 6 июня.
По обновленным сведениям агентства «Синьхуа», в результате удара природы погибли не менее 11 человек, свыше 331 получили ранения, более 4855 домов повредились.
Особенно сильно пострадал город Хуанган. Сила ветра там оказалась настолько чудовищной, что 30‑летнего мужчину вместе с частью мебели: диваном и шкафами — выбросило из квартиры на 12‑м этаже. Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. В других районах города стихия подняла в воздух и переместила на 30 метров тяжелые грузовики.
Не менее пугающей выглядела ситуация в соседнем Эчжоу. На видеозаписях в Сети видно, как вихрь сметал все на пути. В городе погибли пять человек.
Последствия стихии ощущаются и в других регионах. Так, в юго‑западной провинции Гуанси из‑за обильных осадков, которые побили 24‑часовые рекорды, произошли сильные наводнения. В городе Хэнчжоу паводковые воды создали дополнительную угрозу: из‑за затопления змеиной фермы более 800 рептилий оказались на свободе — и не только неядовитые водяные и крысиные змеи, но и опасные кобры. Один из местных жителей уже пострадал от укуса и проходит лечение. Группа добровольцев взялась за поимку пресмыкающихся.
Власти признали масштаб потерь и мобилизовали свыше 3000 человек для проведения спасательных работ. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал организовать всестороннюю помощь пострадавшим и обеспечить расселение лишившихся жилья.