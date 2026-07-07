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В Китае торнадо привел к десяткам смертей: видео стихии

Разрушительный торнадо обрушился на китайскую провинцию Хубэй вечером 6 июня. Скорость ветра достигала 260 километров в час.

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Разрушительный торнадо пронесся по центральной китайской провинции Хубэй, оставил картину масштабных разрушений и унес жизни людей. Стихия, скорость которой достигала 260 километров в час, обрушилась на регион поздно вечером в понедельник, 6 июня.

По обновленным сведениям агентства «Синьхуа», в результате удара природы погибли не менее 11 человек, свыше 331 получили ранения, более 4855 домов повредились.

Провинция Хубэй — крупный промышленный центр, известный в том числе производством автомобилей. Нанесенный урон затронул значительную часть инфраструктуры предприятий.

Особенно сильно пострадал город Хуанган. Сила ветра там оказалась настолько чудовищной, что 30‑летнего мужчину вместе с частью мебели: диваном и шкафами — выбросило из квартиры на 12‑м этаже. Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. В других районах города стихия подняла в воздух и переместила на 30 метров тяжелые грузовики.

Не менее пугающей выглядела ситуация в соседнем Эчжоу. На видеозаписях в Сети видно, как вихрь сметал все на пути. В городе погибли пять человек.

Причиной экстремальной погоды в Хубэе эксперты назвали тайфун «Майсак», который совпал с сезоном летних дождей.

Последствия стихии ощущаются и в других регионах. Так, в юго‑западной провинции Гуанси из‑за обильных осадков, которые побили 24‑часовые рекорды, произошли сильные наводнения. В городе Хэнчжоу паводковые воды создали дополнительную угрозу: из‑за затопления змеиной фермы более 800 рептилий оказались на свободе — и не только неядовитые водяные и крысиные змеи, но и опасные кобры. Один из местных жителей уже пострадал от укуса и проходит лечение. Группа добровольцев взялась за поимку пресмыкающихся.

Власти признали масштаб потерь и мобилизовали свыше 3000 человек для проведения спасательных работ. Председатель КНР Си Цзиньпин приказал организовать всестороннюю помощь пострадавшим и обеспечить расселение лишившихся жилья.