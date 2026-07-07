Ученые обнаружили неожиданный эффект «Великой зеленой стены» в Китае

Почти полвека Китай последовательно воплощает в жизнь грандиозный проект по восстановлению лесов «Великая зеленая стена». Цель программы — остановить наступление пустынь Гоби и Такла‑Макан, которые год за годом поглощают плодородные земли. Об этом сообщило издание «Метеовести».
Например, только пустыня Гоби ежегодно отвоевывает свыше 2600 квадратных километров пастбищ и сельхозугодий. С момента старта инициативы в 1978 году в стране высадили порядка 66 миллиардов деревьев, что сформировало внушительный зеленый пояс.
На первых порах проект сталкивался с серьезными сложностями: выбранные для массовой высадки быстрорастущие породы нередко не выдерживали суровых местных условий и массово гибли. Однако специалисты не опускали руки и шаг за шагом оттачивали методы лесоразведения. Итогом упорной работы стало заметное преображение ландшафта.
Так, если в 1978 году лесистость охваченных программой районов составляла всего пять процентов, то к 2023-му показатель вырос до 14%. Такое расширение зеленого покрова ощутимо сократило число пыльных бурь и заметно улучшило качество воздуха в городах, которые располагаются по направлению ветров, в том числе в Пекине. При этом программа еще будет действовать до 2050 года.
Для анализа ученые задействовали спутниковые сведения и оценивали индекс площади листовой поверхности — показатель, которые отражает густоту крон. Выяснилось, что в искусственных лесах параметр увеличивался на 66% быстрее, чем в природных. Частично эксперты объяснили это молодостью посадок и регулярным уходом. Но даже при сравнении деревьев сопоставимого возраста и в схожих условиях разрыв сохранялся: искусственные леса опережали естественные примерно на 4,6%. Особенно ярко преимущество проявлялось у деревьев 30−40 лет, после чего темпы роста резко падали. В то же время природные леса, хоть и развивались медленнее, демонстрировали стабильную динамику на протяжении долгих десятилетий, благодаря чему эффективнее накапливали углерод в долгосрочной перспективе.
Таким образом, «Великая зеленая стена» стала выдающимся примером борьбы с опустыниванием и одновременно послужила уникальной природной лабораторией, которая позволила ученым глубже понять, как рукотворные экосистемы взаимодействуют с меняющимся климатом.