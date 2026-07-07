Ученые обнаружили неожиданный эффект «Великой зеленой стены» в Китае

Для анализа ученые задействовали спутниковые сведения и оценивали индекс площади листовой поверхности — показатель, которые отражает густоту крон. Выяснилось, что в искусственных лесах параметр увеличивался на 66% быстрее, чем в природных. Частично эксперты объяснили это молодостью посадок и регулярным уходом. Но даже при сравнении деревьев сопоставимого возраста и в схожих условиях разрыв сохранялся: искусственные леса опережали естественные примерно на 4,6%. Особенно ярко преимущество проявлялось у деревьев 30−40 лет, после чего темпы роста резко падали. В то же время природные леса, хоть и развивались медленнее, демонстрировали стабильную динамику на протяжении долгих десятилетий, благодаря чему эффективнее накапливали углерод в долгосрочной перспективе.