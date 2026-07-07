Экстремальные осадки в Красноярске: ливни за сутки превзошли июльскую норму

Масштабы дождей оказались поистине впечатляющими: на отдельных участках за считаные часы накопился такой объем воды, который в обычных условиях формируется в течение целого месяца. Подобные явления неизбежно влекут за собой серьезные последствия. Прежде всего, это стремительный подъем уровня воды в малых реках, который провоцирует локальные подтопления. Кроме того, ливневая канализация оказывается перегруженной и не успевает справляться с потоком воды, что заметно осложняет ситуацию на дорогах и создает дополнительные риски для городской инфраструктуры.