Экстремальные осадки в Красноярске: ливни за сутки превзошли июльскую норму

В окрестностях Красноярска сегодня, 7 июля, разыгралась погодная стихия. Экстремальные осадки, которые обрушились на регион ночью и в первой половине дня, в полной мере оправдали тревожные прогнозы синоптиков. Об этом сообщило издание Gismeteo.
На ряде метеостанций зафиксировали свыше 50 миллиметров осадков всего за 12 часов. Такой показатель официально относят к категории очень сильного дождя. Более того, суммарный объем выпавшей за сутки влаги уже превзошел привычную для июля климатическую норму.
Причиной столь интенсивного ненастья стало продвижение активного холодного фронта. Вдоль границы образования сформировалась плотная линия кучево‑дождевой облачности, а в теплой, предельно насыщенной влагой воздушной массе стремительно наросли грозовые очаги. Последние местами слились в обширные конвективные комплексы, которые и породили затяжные ливни. Непогода сопровождалась не только обильными осадками, но и грозами и резкими порывами шквалистого ветра, которые усиливали общую напряженность обстановки.
Масштабы дождей оказались поистине впечатляющими: на отдельных участках за считаные часы накопился такой объем воды, который в обычных условиях формируется в течение целого месяца. Подобные явления неизбежно влекут за собой серьезные последствия. Прежде всего, это стремительный подъем уровня воды в малых реках, который провоцирует локальные подтопления. Кроме того, ливневая канализация оказывается перегруженной и не успевает справляться с потоком воды, что заметно осложняет ситуацию на дорогах и создает дополнительные риски для городской инфраструктуры.