Июнь на Среднем Урале побил рекорд по осадкам: что ждать от июля

В связи с угрозой непогоды штормовые предупреждения объявили сразу в нескольких регионах: в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. При этом картина погоды на соседних территориях выглядит совершенно иначе. Например, чуть юго‑восточнее, в Курганской области, установилась сухая и жаркая погода. В период с 8 по 12 июля там прогнозируется температура до +37 °C, что резко контрастирует с дождливым Средним Уралом.