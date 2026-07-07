Июнь на Среднем Урале побил рекорд по осадкам: что ждать от июля

Июнь на Среднем Урале вошел в историю как рекордно влажный. В Екатеринбурге за месяц выпало почти две месячные нормы осадков. Об этом сообщило издание Gismeteo.
Особенно интенсивными оказались дожди в последние дни июня. Тогда на город обрушилась месячная норма влаги. Во многих районах Свердловской области объем выпавшей воды приблизился к показателям целого сезона.
По прогнозам экспертов, главная особенность предстоящего периода — стойкий избыток влаги. Почва уже предельно переувлажнилась, а уровень воды в малых реках заметно поднялся, поэтому даже дожди обычной интенсивности спровоцируют новые подтопления. Особую опасность представляют мезомасштабные конвективные кластеры. При прохождении таковых возможны очень сильные осадки, град и резкие шквалистые усиления ветра.
В связи с угрозой непогоды штормовые предупреждения объявили сразу в нескольких регионах: в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. При этом картина погоды на соседних территориях выглядит совершенно иначе. Например, чуть юго‑восточнее, в Курганской области, установилась сухая и жаркая погода. В период с 8 по 12 июля там прогнозируется температура до +37 °C, что резко контрастирует с дождливым Средним Уралом.
Таким образом, регион оказался в зоне выраженного погодного контраста. Одни территории борются с избытком влаги и рисками подтоплений, а другие — сталкиваются с противоположным явлением: жарой и засушливыми условиями. Такая неоднородность требует внимательного мониторинга и своевременного реагирования на возможные природные угрозы.