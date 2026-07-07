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Июнь на Среднем Урале побил рекорд по осадкам: что ждать от июля

Июнь на Среднем Урале стал рекордно влажным за всю историю наблюдений. В Екатеринбурге выпало почти две месячные нормы осадков.

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Рекордные дожди на Среднем Урале в июне 2026: последствия, прогноз погоды на июль 2026, штормовые предупреждения
Источник: Unsplash.com

Июнь на Среднем Урале вошел в историю как рекордно влажный. В Екатеринбурге за месяц выпало почти две месячные нормы осадков. Об этом сообщило издание Gismeteo.

Особенно интенсивными оказались дожди в последние дни июня. Тогда на город обрушилась месячная норма влаги. Во многих районах Свердловской области объем выпавшей воды приблизился к показателям целого сезона.

При этом неустойчивая погода не сдает позиции. Июль продолжает эстафету дождей. Над регионом закрепляется малоподвижный атмосферный фронт с волнами, из‑за чего жителей ждут частые осадки, грозы и порывистый ветер.

По прогнозам экспертов, главная особенность предстоящего периода — стойкий избыток влаги. Почва уже предельно переувлажнилась, а уровень воды в малых реках заметно поднялся, поэтому даже дожди обычной интенсивности спровоцируют новые подтопления. Особую опасность представляют мезомасштабные конвективные кластеры. При прохождении таковых возможны очень сильные осадки, град и резкие шквалистые усиления ветра.

В связи с угрозой непогоды штормовые предупреждения объявили сразу в нескольких регионах: в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. При этом картина погоды на соседних территориях выглядит совершенно иначе. Например, чуть юго‑восточнее, в Курганской области, установилась сухая и жаркая погода. В период с 8 по 12 июля там прогнозируется температура до +37 °C, что резко контрастирует с дождливым Средним Уралом.

Таким образом, регион оказался в зоне выраженного погодного контраста. Одни территории борются с избытком влаги и рисками подтоплений, а другие — сталкиваются с противоположным явлением: жарой и засушливыми условиями. Такая неоднородность требует внимательного мониторинга и своевременного реагирования на возможные природные угрозы.