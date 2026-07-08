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Град в Уфе оставил следы на автомобилях: видео

В разгар июля при температуре +28 °C в регионе начался град. Помял автомобили и напугал местных жителей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +25°

Уфа столкнулась с редкой для региона погодной аномалией: в разгар жары на город обрушился крупный град и застиг горожан врасплох. Подробнее о ситуации написали в издании sobaka.ru.

Вчера, 7 июля, небо над центром Уфы затянуло тучами, усилился ветер, а около 16:25 по местному времени начался град, который вскоре сменился мощным ливнем. Неожиданным, по словам очевидцев, явление выглядело на фоне теплой погоды: температура воздуха держалась в регионе на отметке около +28 °C. При этом еще предыдущей ночью город накрыл сильный дождь, который подготовил почву для новых атмосферных потрясений.

Местные жители сделали фотографии градин и поделились снимками в Сети. Очевидцы рассказали, что после случившегося на капотах машин остались вмятины, а на стеклах — трещины.

Крупный град в Уфе 7 июля 2026
Источник: https://vk.com/fobosplanet

Крупный град формируется в мощных кучево‑дождевых облаках при сочетании нескольких факторов: сильных восходящих потоков воздуха, большого запаса влаги и значительной разницы температур на разных высотах. Льдинки многократно поднимаются и опускаются внутри облака, обрастают новыми слоями льда, пока не становятся настолько тяжелыми, что падают на землю.

В Уфе, по наблюдениям, град случается несколько раз за сезон. Чаще всего — в июне и июле. Размер градин сильно варьируется — от горошины до куриного яйца.

В ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков, жара в Уфе не спадет. Дневные температуры останутся в диапазоне от +25 °C до +30 °C.