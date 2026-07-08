Град в Уфе оставил следы на автомобилях: видео

Вчера, 7 июля, небо над центром Уфы затянуло тучами, усилился ветер, а около 16:25 по местному времени начался град, который вскоре сменился мощным ливнем. Неожиданным, по словам очевидцев, явление выглядело на фоне теплой погоды: температура воздуха держалась в регионе на отметке около +28 °C. При этом еще предыдущей ночью город накрыл сильный дождь, который подготовил почву для новых атмосферных потрясений.