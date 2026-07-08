Гидрометцентр: циклон в конце недели обрушит на Россию ливни и град

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце рабочей недели в стране ожидается ухудшение погодных условий. Виновником перемен выступит застоявшийся атлантический циклон. Удержит над европейской частью неустойчивую, насыщенную влагой атмосферу.
В ближайшие дни жителям северо‑западных, западных и южных регионов стоит готовиться к продолжительным осадкам. Местами дожди будут обильными, а в отдельных локациях перерастут в ливни. К ним могут добавиться грозы, град и резкие порывы ветра. В отдельных местах скорость воздушных потоков достигнет 23 метров в секунду. В ночные и утренние часы в ряде районов вероятны туманы.
Уральские регионы также попадут под удар стихии. Там атмосферный фронт спровоцирует интенсивные ливневые осадки, сопровождаемые грозами, градом и шквалистым ветром.
Сибирская территория продемонстрирует контрастную метеокартину. В южных и восточных районах и на севере в начале периода ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 25 метров в секунду. Северо‑запад Сибири окажется под влиянием арктического антициклона. Там установится сухая и более прохладная погода: температура опустится на три-восемь градусов ниже привычных значений.
Дальневосточные территории не станут исключением из общего ненастного тренда: в большинстве районов прогнозируют осадки разной интенсивности, местами — с грозовыми явлениями. Относительно спокойная обстановка сохранится на севере Хабаровского края, побережье Магаданской области, Сахалине, Курилах и Камчатке. Там дожди будут носить локальный характер, а в темное время суток не исключаются туманы.