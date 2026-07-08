Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Гидрометцентр: циклон в конце недели обрушит на Россию ливни и град

В конце рабочей недели в стране ожидаются продолжительные ливни, грозы, град. Порывы ветра разгонятся до 25 метров в секунду.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Какая погода будет в регионах России с 8 по 9 июля 2026: где пройдут дожди, где сохранится тепло
Источник: Freepik

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце рабочей недели в стране ожидается ухудшение погодных условий. Виновником перемен выступит застоявшийся атлантический циклон. Удержит над европейской частью неустойчивую, насыщенную влагой атмосферу.

В ближайшие дни жителям северо‑западных, западных и южных регионов стоит готовиться к продолжительным осадкам. Местами дожди будут обильными, а в отдельных локациях перерастут в ливни. К ним могут добавиться грозы, град и резкие порывы ветра. В отдельных местах скорость воздушных потоков достигнет 23 метров в секунду. В ночные и утренние часы в ряде районов вероятны туманы.

Уральские регионы также попадут под удар стихии. Там атмосферный фронт спровоцирует интенсивные ливневые осадки, сопровождаемые грозами, градом и шквалистым ветром.

Сибирская территория продемонстрирует контрастную метеокартину. В южных и восточных районах и на севере в начале периода ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 25 метров в секунду. Северо‑запад Сибири окажется под влиянием арктического антициклона. Там установится сухая и более прохладная погода: температура опустится на три-восемь градусов ниже привычных значений.

Дальневосточные территории не станут исключением из общего ненастного тренда: в большинстве районов прогнозируют осадки разной интенсивности, местами — с грозовыми явлениями. Относительно спокойная обстановка сохранится на севере Хабаровского края, побережье Магаданской области, Сахалине, Курилах и Камчатке. Там дожди будут носить локальный характер, а в темное время суток не исключаются туманы.