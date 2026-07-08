Гидрометцентр: циклон в конце недели обрушит на Россию ливни и град

В ближайшие дни жителям северо‑западных, западных и южных регионов стоит готовиться к продолжительным осадкам. Местами дожди будут обильными, а в отдельных локациях перерастут в ливни. К ним могут добавиться грозы, град и резкие порывы ветра. В отдельных местах скорость воздушных потоков достигнет 23 метров в секунду. В ночные и утренние часы в ряде районов вероятны туманы.