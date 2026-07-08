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В Дагестане сель затопил дороги и повредил газопровод: видео

Дорогу Цуриб — Арчиб закрыли. Специалисты приступили к оценке объема сошедшего грунта.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Дагестане в горных районах в среду, 8 июля, сошел селевой поток. Причиной стали сильные ливни, которые обрушились накануне на регион. В результате разгула стихии, по информации ГТРК «Дагестан», было прервано транспортное сообщение сразу с несколькими десятками населенных пунктов.

В Чародинском районе грязевые потоки накрыли как основную, так и объездную магистрали. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Специалисты на месте приступили к оценке объема грунта, который сошел с гор.

В Лакском районе потоки воды повредили газопровод — подачу топлива приостановили.

Тяжелая ситуация сложилась в селе Магар. Там под натиском стихии обрушился мост. В результате власти были вынуждены закрыть маршрут Цуриб — Арчиб. Без транспортного сообщения остались более 59 населенных пунктов — первоначально речь шла о 16 селах. Еще один поврежденный мост зафиксировали около села Буршаг в Агульском районе: его подтопило из‑за сильного стока воды.

При этом, по словам местных жителей, обошлось без жертв: дома и люди не пострадали. Официальных сведений от властей пока не поступало.

Ситуация в Дагестане остается напряженной. Уровень воды в горных реках продолжает расти, и это сильно затрудняет любые восстановительные работы.