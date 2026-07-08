В Дагестане сель затопил дороги и повредил газопровод: видео

Тяжелая ситуация сложилась в селе Магар. Там под натиском стихии обрушился мост. В результате власти были вынуждены закрыть маршрут Цуриб — Арчиб. Без транспортного сообщения остались более 59 населенных пунктов — первоначально речь шла о 16 селах. Еще один поврежденный мост зафиксировали около села Буршаг в Агульском районе: его подтопило из‑за сильного стока воды.