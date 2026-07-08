В Дагестане сель затопил дороги и повредил газопровод: видео

В Дагестане в горных районах в среду, 8 июля, сошел селевой поток. Причиной стали сильные ливни, которые обрушились накануне на регион. В результате разгула стихии, по информации ГТРК «Дагестан», было прервано транспортное сообщение сразу с несколькими десятками населенных пунктов.
В Чародинском районе грязевые потоки накрыли как основную, так и объездную магистрали. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Специалисты на месте приступили к оценке объема грунта, который сошел с гор.
В Лакском районе потоки воды повредили газопровод — подачу топлива приостановили.
Тяжелая ситуация сложилась в селе Магар. Там под натиском стихии обрушился мост. В результате власти были вынуждены закрыть маршрут Цуриб — Арчиб. Без транспортного сообщения остались более 59 населенных пунктов — первоначально речь шла о 16 селах. Еще один поврежденный мост зафиксировали около села Буршаг в Агульском районе: его подтопило из‑за сильного стока воды.
При этом, по словам местных жителей, обошлось без жертв: дома и люди не пострадали. Официальных сведений от властей пока не поступало.
Ситуация в Дагестане остается напряженной. Уровень воды в горных реках продолжает расти, и это сильно затрудняет любые восстановительные работы.