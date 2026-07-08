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The Guardian: аномальная жара вдвое повышает риск психозов

В жаркие дни риск попадания в психиатрическое отделение возрастает. Эксперты связали это с прямым воздействием температур на мозг, нарушением сна и ростом импульсивности.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Связь жары и психического здоровья: результаты исследования 2026 года, рекомендации экспертов
Источник: Magnific.com

Австралийские ученые выявили тревожную связь между экстремальной жарой и состоянием психического здоровья молодежи. Исследование Сиднейского университета, в рамках которого проанализировали 720 000 случаев госпитализации молодых людей до 24 лет в Новом Южном Уэльсе за 2001−2022 годы, показало тревожный факт. Как пишет издание The Guardian, в дни с экстремально высокой температурой риск попадания в психиатрическое отделение у молодежи вдвое возрастает в теплый сезон.

Речь идет о серьезных состояниях — от депрессии и шизофрении до расстройств пищевого поведения, злоупотребления психоактивными веществами и эпизодов самоповреждения.

Специалисты отмечают небольшую временную задержку между всплеском температуры и ростом госпитализаций. Это говорит о том, что жара провоцирует ощутимую физиологическую реакцию, а не просто совпадает с обострениями.

Ученые не раскрывают точный механизм влияния температур на психику, но выдвигают версии. Среди них — прямое воздействие жары на работу мозга, нарушение сна, рост импульсивности и склонности к рискованному поведению. К тому же в зной молодые люди нередко пытаются снять дискомфорт с помощью алкоголя или других веществ, что лишь усугубляет ситуацию.

Из‑за нарастающего климатического кризиса к концу столетия число госпитализаций, связанных с жарой, может вырасти на 7,7%.

Эксперты настаивают, что действующие меры реагирования на экстремальные температуры должны учитывать и психическое здоровье, особенно детей и подростков. В частности, предлагают включать соответствующие предупреждения в оповещения о жаре, чтобы врачи и семьи могли вовремя заметить тревожные сигналы и оказать поддержку.