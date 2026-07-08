The Guardian: аномальная жара вдвое повышает риск психозов

Ученые не раскрывают точный механизм влияния температур на психику, но выдвигают версии. Среди них — прямое воздействие жары на работу мозга, нарушение сна, рост импульсивности и склонности к рискованному поведению. К тому же в зной молодые люди нередко пытаются снять дискомфорт с помощью алкоголя или других веществ, что лишь усугубляет ситуацию.