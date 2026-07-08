The Guardian: аномальная жара вдвое повышает риск психозов

Австралийские ученые выявили тревожную связь между экстремальной жарой и состоянием психического здоровья молодежи. Исследование Сиднейского университета, в рамках которого проанализировали 720 000 случаев госпитализации молодых людей до 24 лет в Новом Южном Уэльсе за 2001−2022 годы, показало тревожный факт. Как пишет издание The Guardian, в дни с экстремально высокой температурой риск попадания в психиатрическое отделение у молодежи вдвое возрастает в теплый сезон.
Специалисты отмечают небольшую временную задержку между всплеском температуры и ростом госпитализаций. Это говорит о том, что жара провоцирует ощутимую физиологическую реакцию, а не просто совпадает с обострениями.
Ученые не раскрывают точный механизм влияния температур на психику, но выдвигают версии. Среди них — прямое воздействие жары на работу мозга, нарушение сна, рост импульсивности и склонности к рискованному поведению. К тому же в зной молодые люди нередко пытаются снять дискомфорт с помощью алкоголя или других веществ, что лишь усугубляет ситуацию.
Эксперты настаивают, что действующие меры реагирования на экстремальные температуры должны учитывать и психическое здоровье, особенно детей и подростков. В частности, предлагают включать соответствующие предупреждения в оповещения о жаре, чтобы врачи и семьи могли вовремя заметить тревожные сигналы и оказать поддержку.