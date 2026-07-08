Эль‑Ниньо диктует правила: чего ждать от сезона ураганов в Атлантике

Текущий сезон ураганов в Атлантике, по информации издания Fox Weather, будет держаться вблизи средних показателей, а в отдельные периоды даже окажется ниже нормы. Ключевую роль в этом сыграет усиливающееся явление Эль‑Ниньо: формирует неблагоприятные для зарождения вихрей условия, провоцирует сильный сдвиг ветра в верхних слоях атмосферы.
Подобные порывы, как объяснили специалисты, разрывают зарождающиеся тропические возмущения, не давая им перерасти в мощные штормы. Именно поэтому июль ожидается спокойным: к середине месяца заметной тропической активности не предвидится. Пока зафиксировали лишь один названный шторм.
Ближе к концу сезона, примерно с конца сентября, ситуация может поменяться. Несмотря на нарастающую силу Эль‑Ниньо, температуры поверхности моря в значительной части Атлантики могут подняться выше средних значений, и этот фактор способен частично нивелировать сдерживающее влияние климатического явления. По оценкам экспертов, в Мексиканском заливе и у юго‑восточного побережья США условия могут оказаться благоприятными для формирования тропических циклонов.
Прогнозы различных центров сходятся. Так, специалисты NOAA и Университета штата Колорадо ожидают от восьми до 14 названных штормов, то есть ниже или около привычного уровня. Европейская модель ECMWF предсказывает более влажную погоду на юго‑востоке США и, напротив, засушливые условия в Карибском бассейне и основных районах зарождения атлантических штормов.
В ближайшие дни станет яснее, насколько мощным окажется Эль‑Ниньо: Центр прогнозирования климата должен обнародовать свежие сведения по индексу ENSO. От этих показателей будет зависеть, как сложится остаток сезона и насколько серьезными окажутся погодные испытания.