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Грузия нарастила помощь пострадавшим от природной стихии регионам

Средства направят на помощь гражданам, потерявшим имущество, и восстановление инфраструктуры в 31 муниципалитете. Общий объем финансирования превысит 48,5 миллиона лари.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Помощь пострадавшим от стихии в Грузии в июле 2026: новые выплаты, восстановление инфраструктуры, список регионов
Источник: Авто Mail

Правительство Грузии усилило поддержку регионов, пострадавших от разгула природных стихий. На помощь гражданам и восстановление поврежденной инфраструктуры, как пишет издание «Вестник Кавказа», выделили дополнительные средства.

Как сообщили в среду, 8 июля, речь идет о сумме 510 000 лари, что свыше 200 000 долларов. Деньги пойдут на поддержку людей, потерявших имущество из‑за наводнений, оползней и иных природных бедствий, и на ремонт объектов, получивших повреждения.

С учетом нового транша общий объем финансирования на эти цели превысит 48,5 миллиона лари — порядка 18,3 миллиона долларов. Средства распределят между 31 муниципалитетом, причем значительная часть территорий, которым окажут помощь, расположена в высокогорных районах страны. Именно эти местности нередко сильнее всего страдают от капризов природы.

Решение властей призвано ускорить восстановление нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах и поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации из‑за стихийных бедствий.

Вчера, 7 июля, сильные ливни, согласно информации издания Georgia Today, вызвали подтопления в Тбилиси. Ряд дорог в районе Диди Дигоми ушел под воду, а из-за порывистого ветра на улице Агмашенебели упало дерево, перекрыв проезжую часть.

Еще один эпизод произошел возле станции метро «Важа-Пшавела», где после непогоды частично обрушилось дорожное покрытие. Кроме того, в Международном аэропорту Тбилиси из-за ливней возникли перебои с электроснабжением и протечки — пассажиров временно эвакуировали.