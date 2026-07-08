Грузия нарастила помощь пострадавшим от природной стихии регионам

С учетом нового транша общий объем финансирования на эти цели превысит 48,5 миллиона лари — порядка 18,3 миллиона долларов. Средства распределят между 31 муниципалитетом, причем значительная часть территорий, которым окажут помощь, расположена в высокогорных районах страны. Именно эти местности нередко сильнее всего страдают от капризов природы.