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Лукашенко уже готов просить у небесной канцелярии сухой погоды

В ходе назначения руководителей регионов президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему уборки урожая. Глава страны сообщил о приближении циклона и необходимости подготовиться к непростой погоде.

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Лукашенко об уборке урожая в 2026 году: сюрпризы погоды, озимый ячмень, картофель и подготовка к сезону
Источник: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения помощников в регионах и председателей райисполкомов затронул ключевые вопросы уборочной кампании, уделив особое внимание непростой погодной обстановке. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства с иронией отметил, что намерен обратиться к небесной канцелярии с просьбой о сухой погоде: она критически важна для своевременного сбора урожая. По его словам, уборка уже началась: в частности, приступили к сбору озимого ячменя, который в этом году радует хорошими показателями.

При этом Лукашенко подчеркнул, что ситуация с погодой остается напряженной: к стране приближается циклон с северо‑запада, и ближайшие дни обещают быть непростыми. Несмотря на то что небольшие дожди в период налива зерновых могут быть полезны, избыток влаги несет риски для отдельных культур.

Особую тревогу у президента вызывает состояние картофеля. При нынешней погоде велика угроза поражения фитофторой, поэтому требуется принять дополнительные меры для защиты урожая.

Вместе с тем глава государства отметил и положительные стороны сложившейся ситуации: обильные осадки благоприятно сказались на заготовке кормов. Так, укосы трав получились хорошими, а при дополнительной подкормке азотом можно рассчитывать и на качественный третий укос.

Лукашенко особо акцентировал необходимость тщательной подготовки к основному этапу уборочной кампании. Первоочередная задача — полная готовность техники: комбайнов, энергонасыщенных тракторов, зернотоков. Не менее важен и кадровый вопрос: на каждом комбайне должен работать опытный механизатор. Еще одним ключевым направлением президент назвал развитие зерносушильного хозяйства: в условиях повышенной влажности этот вопрос становится особенно актуальным.