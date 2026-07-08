Лукашенко уже готов просить у небесной канцелярии сухой погоды

Глава государства с иронией отметил, что намерен обратиться к небесной канцелярии с просьбой о сухой погоде: она критически важна для своевременного сбора урожая. По его словам, уборка уже началась: в частности, приступили к сбору озимого ячменя, который в этом году радует хорошими показателями.