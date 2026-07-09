Арктическая прохлада сегодня накроет часть России

На восток Сибири в четверг, 9 июля, заглянет арктическая прохлада — в Красноярске ожидается +19 °С. Свежее также станет на Алтае. При этом в Иркутске выглянет солнце, потеплеет до +26 °С. В Омске сохранится 30-градусная жара. В Новосибирске прогнозируют +25 °С, в Ханты-Мансийске — +26 °С.
Южным районам Дальнего Востока не даст покоя слабеющий китайский циклон. Сильные дожди с грозами пройдут от Хабаровска до Благовещенска. У Байкала погода тоже испортится, но температура будет держаться на хорошем летнем уровне. В Якутске — +36 °С, в Чите — +25 °С, в Благовещенске — +23 °С, в Хабаровске — +28 °С, в Южно-Сахалинске — +23 °С, в Верхоянске — +25 °С.
Урал останется в зоне ненастья, просветов в ближайшие дни не ожидается. В Уфе — +25 °С, в Перми — +26 °С, в Оренбурге — +29 °С, в Екатеринбурге — +26 °С, в Челябинске — +29 °С.
В Европейской России продолжат властвовать циклонические вихри. В заполярной Воркуте сегодня резко потеплеет до +23 °С. В Архангельске прогнозируют около +25 °С, на Кольском полуострове — около +20 °С.
Центр страны и Черноземье окажутся на границе двух воздушных масс — погода будет контрастной. В Смоленске ожидается всего +18 °С, а в Ярославле — +28 °С. В Поволжье будет солнечный и теплый четверг. В Нижнем Новгороде разогреет до +29 °С, в Саранске — до +30 °С, в Казани — до +28 °С.
В Крыму дожди собьют жару до +23 °С. В остальных южных регионах осадков будет мало — воздух прогреется до +30 °С и выше.
В Санкт-Петербурге местами выпадут осадки, будет до +22 °С. В Москве продолжится серия дождей, температура поднимется до +21 °С.