Арктическая прохлада сегодня накроет часть России

Центр страны и Черноземье окажутся на границе двух воздушных масс — погода будет контрастной. В Смоленске ожидается всего +18 °С, а в Ярославле — +28 °С. В Поволжье будет солнечный и теплый четверг. В Нижнем Новгороде разогреет до +29 °С, в Саранске — до +30 °С, в Казани — до +28 °С.