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Роспотребнадзор отчитался о качестве воздуха в Москве

Лабораторные исследования провели на 38 маршрутных постах. Всего за неделю взяли 457 анализов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Качество воздуха в Москве с 29 июня по 5 июля 2026: результаты проверки Роспотребнадзора
Источник: Magnific

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в столичном регионе. Эксперты сообщили, что в период с 29 июня по 5 июля обстановка оставалась благополучной.

Лабораторные исследования, проведенные филиалами Центра гигиены и эпидемиологии на 38 маршрутных постах во всех административных округах столицы, не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Всего было выполнено 457 анализов.

Места для замеров выбирали с учетом особенностей городской среды. Учитывали близость к промышленным объектам и крупным дорогам, статистику загрязнения и обращения жителей.

В фокусе внимания оказались прежде всего компоненты, типичные для выхлопов автомобилей, например диоксид азота, оксид углерода, формальдегид и ряд других. Кроме того, в отдельных округах дополнительно проверяли содержание специфических загрязнителей — от мелкодисперсных частиц до отдельных углеводородов и соединений.

Параллельно работала сеть автоматического контроля: 51 станция Мосэкомониторинга каждые 20 минут фиксировала уровни основных загрязняющих веществ. Анализ сведений с официального ресурса ведомства подтвердил: показатели оставались в пределах нормы и не представляли опасности для горожан.

Таким образом, в указанную неделю воздух в Москве соответствовал действующим санитарным требованиям.