Роспотребнадзор отчитался о качестве воздуха в Москве

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в столичном регионе. Эксперты сообщили, что в период с 29 июня по 5 июля обстановка оставалась благополучной.
Лабораторные исследования, проведенные филиалами Центра гигиены и эпидемиологии на 38 маршрутных постах во всех административных округах столицы, не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Всего было выполнено 457 анализов.
Места для замеров выбирали с учетом особенностей городской среды. Учитывали близость к промышленным объектам и крупным дорогам, статистику загрязнения и обращения жителей.
В фокусе внимания оказались прежде всего компоненты, типичные для выхлопов автомобилей, например диоксид азота, оксид углерода, формальдегид и ряд других. Кроме того, в отдельных округах дополнительно проверяли содержание специфических загрязнителей — от мелкодисперсных частиц до отдельных углеводородов и соединений.
Параллельно работала сеть автоматического контроля: 51 станция Мосэкомониторинга каждые 20 минут фиксировала уровни основных загрязняющих веществ. Анализ сведений с официального ресурса ведомства подтвердил: показатели оставались в пределах нормы и не представляли опасности для горожан.
Таким образом, в указанную неделю воздух в Москве соответствовал действующим санитарным требованиям.