Роспотребнадзор отчитался о качестве воздуха в Москве

В фокусе внимания оказались прежде всего компоненты, типичные для выхлопов автомобилей, например диоксид азота, оксид углерода, формальдегид и ряд других. Кроме того, в отдельных округах дополнительно проверяли содержание специфических загрязнителей — от мелкодисперсных частиц до отдельных углеводородов и соединений.