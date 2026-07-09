В Дагестане вода прорвала дамбу — сотню людей эвакуировали: видео

Из зоны возможного подтопления в ночь на четверг, 9 июля, эвакуировали около 100 людей, жителей 13 домов. Три строения стояли почти у самой реки, остальные — располагались на соседней улице. По сведениям властей, сами дома не пострадали, а уровень воды в реке уже пошел на спад.