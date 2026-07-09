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В Дагестане вода прорвала дамбу — сотню людей эвакуировали: видео

Дамба разрушилась на реке Уллучай. Причиной стал резкий подъем уровня воды.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В Дагестане, в селе Маджалис Кайтагского района, частично разрушилась дамба на реке Уллучай. Причиной происшествия, как сообщили в РИА Новости, стал резкий подъем уровня воды после обильных осадков, выпавших 7 и 8 июля.

Из зоны возможного подтопления в ночь на четверг, 9 июля, эвакуировали около 100 людей, жителей 13 домов. Три строения стояли почти у самой реки, остальные — располагались на соседней улице. По сведениям властей, сами дома не пострадали, а уровень воды в реке уже пошел на спад.

Стихия затронула не только Кайтагский район. На ряде территорий из‑за ливней оказались размыты дороги и опоры мостов, происходили аварийные отключения электричества. Из‑за подъема воды и схода селей без транспортного сообщения остались 56 населенных пунктов в девяти районах, рассказали в региональном отделении МЧС.

Локальные подтопления зафиксировали и в других местах. Например, в Гумбетовском районе из‑за подъема уровня реки Андийское Койсу эвакуировали четырех человек. В Левашинском районе из‑за роста воды в реке Казикумухское Койсу есть угроза подмыва фундаментов жилых домов.

Для ликвидации последствий стихии и помощи населению привлечены 148 человек и 51 единица техники, в том числе сотрудники и спецтехника МЧС. Оперативные службы продолжают следить за обстановкой и при необходимости оказывают жителям необходимую поддержку.