В Китае из-за тайфуна «Мэйсак» здания ушли под воду: видео

Сильно пострадал логистический парк в Хуангане: там спасатели и рабочие до сих пор разбирают завалы. Торнадо унесли жизни не менее 11 человек, а разрушения вынудили власти выделить на восстановление инфраструктуры 50 миллионов юаней.