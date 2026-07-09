В Китае из-за тайфуна «Мэйсак» здания ушли под воду: видео

На Китай обрушилась природная стихия. В провинции Гуанси тайфун «Мэйсак» спровоцировал масштабные наводнения. Из‑за прорыва плотины водохранилища Лиулан паводковые воды затопили города и деревни — в том числе Хэнчжоу и Наньнин, сообщили в издании The Guardian.
Улицы оказались под водой, прибрежные парки и набережные скрылись под бурлящими потоками, а отдельные здания оказались затоплены наполовину. Из‑за разгула стихии пришлось эвакуировать 130 000 человек. Жертвами тайфуна стали шесть жителей провинции Гуанси. На ликвидацию последствий стихии направлено 100 миллионов юаней.
Не менее тяжелая ситуация сложилась в центральной части страны. В провинции Хубэй мощные грозы породили разрушительные торнадо. Вихри прошлись по городам Хуанган и Хуанши, снося крыши, ломая деревья и превращая здания в груды обломков.
Сильно пострадал логистический парк в Хуангане: там спасатели и рабочие до сих пор разбирают завалы. Торнадо унесли жизни не менее 11 человек, а разрушения вынудили власти выделить на восстановление инфраструктуры 50 миллионов юаней.
Параллельно с этим в других районах страны оползни повредили транспортные артерии. На одной из автомагистралей к северо‑западу от Ханчжоу пришлось срочно проводить восстановительные работы.