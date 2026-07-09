Стали известны лидеры среди стран по борьбе с экологическими угрозами

Специалисты отметили, что богатые страны улучшили рейтинги отчасти за счет переноса производства и отходов в развивающиеся государства. В то же время уже разработали и другие инструменты для сокращения выбросов, в частности расширение использования солнечной и ветровой энергии, которые стали заметно дешевле.