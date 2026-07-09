Стали известны лидеры среди стран по борьбе с экологическими угрозами

Согласно обновленному индексу экологической эффективности Йельского университета, Европа удержала лидерство в борьбе с экологическими угрозами. Первые строчки рейтинга заняли Эстония, Люксембург и Великобритания, сообщили в издании The Guardian.
При этом в мире, как отметили эксперты, по‑прежнему не хватает решительных действий против климатического кризиса. Прогресс есть только в решении отдельных проблем. Например, в улучшении качества питьевой воды и снижении загрязнения воздуха. Темпы сокращения выбросов парниковых газов остаются недостаточными.
Индекс, оценивающий страны по 47 показателям, показал заметный разрыв между регионами. В топ‑20 преобладали европейские государства, тогда как США оказались лишь на 27‑м месте. Эксперты связали это с медленными темпами снижения выбросов, не позволяющими рассчитывать на достижение нулевого уровня к 2050 году.
Китай, несмотря на активное развитие сектора чистой энергетики и закрытие угольных электростанций вблизи крупных городов, остался крупным источником выбросов и занял 129‑ю позицию. Значительную долю электроэнергии страна по‑прежнему получала из угля, а показатели по защите морской среды и сохранению биоразнообразия остались невысокими.
Специалисты отметили, что богатые страны улучшили рейтинги отчасти за счет переноса производства и отходов в развивающиеся государства. В то же время уже разработали и другие инструменты для сокращения выбросов, в частности расширение использования солнечной и ветровой энергии, которые стали заметно дешевле.