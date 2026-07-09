Аномальная жара в Германии привела к тысячам смертей

Экстремальная жара, накрывшая Германию во второй половине июня, могла стать причиной более чем пяти тысяч смертей, сообщает Life. По оценкам специалистов Института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава ФРГ, число летальных исходов, связанных с аномально высокой температурой, достигло 5120 случаев. При этом реальные масштабы трагедии могут оказаться еще серьезнее, подчеркивают в ведомстве.
Особую тревогу вызывает статистика по отдельным периодам: согласно данным Федерального статистического ведомства, только за неделю с 22 по 28 июня избыточная смертность составила 6800 случаев. Сильнее всего от удушающей жары пострадали пожилые люди: почти 3000 смертей пришлось на граждан старше 85 лет.
Сообщается, что за две недели — с 15 по 28 июня — показатель избыточной смертности мог превысить годовые значения каждого лета с 2022 по 2025 год, когда фиксировали от 2600 до 4900 случаев. В то же время в рекордном 2018 году было зарегистрировано 8400 смертей из‑за жары, в 2019‑м — 6900.
Нынешнее лето стало для Европы временем беспрецедентных климатических испытаний. В июне на континенте зафиксировали самую высокую среднюю температуру за всю историю метеонаблюдений — она превысила норму на 3 градуса. Во Франции, Германии и Испании столбики термометров поднимались выше 44−45 °C. Последствия оказались масштабными: по предварительным данным, во Франции, Бельгии и Нидерландах зарегистрировано около 3700 случаев избыточной смертности. Нагрузка на системы здравоохранения и энергетическую инфраструктуру оказалась колоссальной.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о неизбежности новых волн жары и призывает государства срочно адаптироваться к меняющимся климатическим условиям.