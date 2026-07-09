Аномальная жара в Германии привела к тысячам смертей

Сообщается, что за две недели — с 15 по 28 июня — показатель избыточной смертности мог превысить годовые значения каждого лета с 2022 по 2025 год, когда фиксировали от 2600 до 4900 случаев. В то же время в рекордном 2018 году было зарегистрировано 8400 смертей из‑за жары, в 2019‑м — 6900.