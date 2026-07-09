Масштабная трагедия в Китае: прорыв дамбы унес жизни людей, видео

В китайской провинции Гуанси разыгралась масштабная природная трагедия. Из‑за прорыва водохранилища Лиулань погибли по меньшей мере 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом 9 июля сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Ситуация остается крайне напряженной — за развитием событий пристально следит Служба по контролю наводнений и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Эффект катастрофы ощущаются далеко за пределами непосредственной зоны прорыва. Так, в районе Хэнчжоу населенные пункты, расположенные ниже по течению водохранилища Вантяньтан, фактически превратились в сплошное водное пространство. При этом расстояние от этих мест до прорванной дамбы водохранилища Лиулань превышает 20 километров. Это наглядно демонстрирует, насколько обширной оказалась зона затопления. Мощные потоки воды накрыли деревни и поселки, нарушив привычный уклад жизни и создав угрозу для тысяч людей.
Трагедия подчеркивает серьезность рисков, связанных с эксплуатацией крупных гидротехнических сооружений, особенно в условиях сложных погодных явлений. Сейчас первоочередной задачей для властей остается не только подсчет ущерба и поиск пропавших, но и обеспечение безопасности тех, кто оказался в зоне подтопления. Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме, стараясь минимизировать дальнейшие последствия удара стихии.