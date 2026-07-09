Масштабная трагедия в Китае: прорыв дамбы унес жизни людей, видео

Эффект катастрофы ощущаются далеко за пределами непосредственной зоны прорыва. Так, в районе Хэнчжоу населенные пункты, расположенные ниже по течению водохранилища Вантяньтан, фактически превратились в сплошное водное пространство. При этом расстояние от этих мест до прорванной дамбы водохранилища Лиулань превышает 20 километров. Это наглядно демонстрирует, насколько обширной оказалась зона затопления. Мощные потоки воды накрыли деревни и поселки, нарушив привычный уклад жизни и создав угрозу для тысяч людей.