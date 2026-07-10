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Гидрометцентр: мощный циклон обрушит на Центральную Россию ливни с градом

Пик дождей придется на ночь 12 июля. За час может выпасть 30 миллиметров влаги.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Freepik

В ближайшие дни жители Центрального федерального округа столкнутся с непростой погодной обстановкой — территория окажется под влиянием мощного циклона. С 10 по 12 июля, по прогнозу Гидрометцентра России, практически повсеместно пройдут сильные дожди, местами переходящие в ливни, не исключены грозы и град.

В отдельных районах возможны порывы ветра до 25 метров в секунду, что создаст риск повреждения конструкций и падения деревьев.

Наиболее напряженной ситуация станет ночью на воскресенье, 12 июля. В ряде районов Москвы и области ожидается очень сильный дождь, когда может выпасть внушительный объем влаги — до 30 миллиметров за час.

Суммарно за трое суток количество осадков в отдельных локациях способно достичь 80 миллиметров, что сопоставимо с 90% месячной нормы.

Температурные контрасты тоже будут ощутимы. Если в пятницу, 10 июля, на востоке округа воздух прогреется от +30 до +32 °C, то в субботу, 11 июля, волна тепла сместится к северным районам. Уже к концу выходных произойдет заметное похолодание — столбики термометров опустятся от +18 до +25 °C.

В последующие дни, с 13 по 17 июля, погода станет более спокойной: ожидаются лишь кратковременные дожди разной интенсивности, а дневная температура стабилизируется в диапазоне от +18 до +23 °C.