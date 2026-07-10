Гидрометцентр: мощный циклон обрушит на Центральную Россию ливни с градом

Температурные контрасты тоже будут ощутимы. Если в пятницу, 10 июля, на востоке округа воздух прогреется от +30 до +32 °C, то в субботу, 11 июля, волна тепла сместится к северным районам. Уже к концу выходных произойдет заметное похолодание — столбики термометров опустятся от +18 до +25 °C.