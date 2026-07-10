По Башкирии прошел смерч и обесточил дома: видео

По информации РИА Новости, стихия полностью разрушила одно строение, сорвала несколько крыш с домов, оборвала электропровода и повредила газопровод. При этом, по словам очевидцев, удар пришелся лишь на часть села — в соседних кварталах не было ни сильного ветра, ни дождя.