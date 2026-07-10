По Башкирии прошел смерч и обесточил дома: видео

В селе Ургуново Учалинского района Башкирии в четверг, 9 июля, пронесся смерч и оставил после себя разрушения. Местные жители сняли вихрь на видео — кадры уже появились в Сети. На съемке отчетливо виден мощный воздушный столб, который приближается к жилым домам.
По информации РИА Новости, стихия полностью разрушила одно строение, сорвала несколько крыш с домов, оборвала электропровода и повредила газопровод. При этом, по словам очевидцев, удар пришелся лишь на часть села — в соседних кварталах не было ни сильного ветра, ни дождя.
Администрация Учалинского района подтвердила, что в районе Ургунова вчера бушевал ураганный ветер. Также власти сообщили, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Накануне МЧС республики предупреждало о возможных сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре. Скорость порывов могла достигать 25 метров в секунду.
Также дожди и сильный ветер в четверг обрушились на Уфу. Из-за обильных осадков в городе возникли сложности на дорогах — автомобили образовали пробки.