Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

По Башкирии прошел смерч и обесточил дома: видео

Смерч оборвал провода и повредил газопровод. Местные жители рассказали, что испытали сильный страх.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 755 мм рт. ст. +25°

В селе Ургуново Учалинского района Башкирии в четверг, 9 июля, пронесся смерч и оставил после себя разрушения. Местные жители сняли вихрь на видео — кадры уже появились в Сети. На съемке отчетливо виден мощный воздушный столб, который приближается к жилым домам.

По информации РИА Новости, стихия полностью разрушила одно строение, сорвала несколько крыш с домов, оборвала электропровода и повредила газопровод. При этом, по словам очевидцев, удар пришелся лишь на часть села — в соседних кварталах не было ни сильного ветра, ни дождя.

По признанию одной из местных жительниц, она испытала сильнейший страх за жизнь. Многие в селе остались без крыши над головой.

Администрация Учалинского района подтвердила, что в районе Ургунова вчера бушевал ураганный ветер. Также власти сообщили, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Накануне МЧС республики предупреждало о возможных сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре. Скорость порывов могла достигать 25 метров в секунду.

Также дожди и сильный ветер в четверг обрушились на Уфу. Из-за обильных осадков в городе возникли сложности на дорогах — автомобили образовали пробки.