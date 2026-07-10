Как в выходные эффект Фудзивары изменит погоду в России

Неспокойно будет на Урале, а также на западе Сибири. Туда сместятся циклоны и атмосферные фронты, несущие ливни, грозы и сильный ветер. В южной части Урала порывы разгонятся до 20−25 метров в секунду. В то же время на Таймыре и в Якутии, где господствует арктический антициклон, сохранится сухая и необычно холодная погода. Температура окажется на четыре-девять градусов ниже климатической нормы.