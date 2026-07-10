Как в выходные эффект Фудзивары изменит погоду в России

При этом формирование столь контрастных погодных условий отчасти связано с проявлением эффекта Фудзивары — явления, при котором два или более циклона, оказавшись поблизости, начинают взаимодействовать, меняя траектории движения и интенсивность друг друга. Именно такие динамические процессы сейчас прослеживаются в атмосфере над европейской частью страны и Уралом.
На европейской территории погоду по‑прежнему будет диктовать активный циклонический вихрь. Принесет дожди, местами — очень сильные. В средних широтах и на юге ливни могут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром, порывы которого местами достигнут 25 метров в секунду.
Напряженной ситуация будет в Центральном федеральном округе. Ночью в воскресенье, 12 июля, в Москве и Подмосковье возможен очень сильный ливень. В Крыму и на Кавказе в выходные также прогнозируются интенсивные осадки с опасными погодными явлениями.
Иная картина сложится на северо‑западе и севере европейской части страны. Там под влиянием скандинавского антициклона постепенно установится теплая, местами даже жаркая погода, а дожди пойдут на спад.
Неспокойно будет на Урале, а также на западе Сибири. Туда сместятся циклоны и атмосферные фронты, несущие ливни, грозы и сильный ветер. В южной части Урала порывы разгонятся до 20−25 метров в секунду. В то же время на Таймыре и в Якутии, где господствует арктический антициклон, сохранится сухая и необычно холодная погода. Температура окажется на четыре-девять градусов ниже климатической нормы.
Дальний Восток тоже не останется в стороне от ненастья. На фоне циклонической активности там обещают дожди, локально — сильные, с грозами и усилением ветра. На юго-запад придет циклонический вихрь со стороны Монголии. Способен принести интенсивные осадки.