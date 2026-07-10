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В Испании из-за лесного пожара погибли минимум 11 человек: видео

Причиной возгорания, по предварительной версии, стали оборванные провода. Ситуацию усугубила экстремальная жара.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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На юго‑востоке Испании бушует разрушительный лесной пожар. По информации издания The Guardian, уже унес жизни не менее 11 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести.

Трагедия разыгралась в муниципалитете Лос‑Гальярдос на фоне второй за лето волны экстремальной жары. Среди погибших, предположительно, четверо британцев. Их тела обнаружили в автомобиле. По сведениям властей, люди пытались спастись от огня, выбрав неофициальный маршрут эвакуации, — решение оказалось роковым.

На борьбу со стихией направлены свыше 150 пожарных и 220 военнослужащих. Работу спасателей осложняют труднодоступный рельеф и стремительное распространение пламени.

Власти эвакуировали около 120 жителей, в основном из деревни Бедар. Огонь до нее в итоге не дошел, но окрестности серьезно пострадали. В качестве одной из возможных причин пожара рассматривают обрыв линии электропередачи.

Министр по чрезвычайным ситуациям Андалусии Антонио Санс назвал пожар ужасным и очень сложным, а мэр Лос‑Гальярдоса Франсиско Мигель Рейес сравнил последствия со взрывом бомбы.

Премьер‑министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семьям погибших и призвал граждан и туристов к осторожности, подчеркнув масштаб угрозы. Чиновник отметил, что за последние пять лет из‑за климатических катастроф в стране погибли более 20 000 человек, а ущерб достиг 32 миллиардов евро.