Затишье перед бурей: когда в Москве ждать атаку комаров

Сложившаяся погодная картина объясняет временное снижение популяции. В мае и начале июня жара сочеталась с короткими, но интенсивными ливнями. Вода не успевала задерживаться на поверхности: либо стремительно испарялась, либо впитывалась в иссушенную почву. В результате мелкие водоемы и лужи, которые служили ключевой средой для развития комариных личинок, пересыхали раньше, чем молодь успевала пройти полный цикл превращения. Именно этим и был обусловлен тот период заметного затишья, который отметили горожане.