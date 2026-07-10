Затишье перед бурей: когда в Москве ждать атаку комаров

Столицу ждет новое испытание: ожидается резкий рост численности комаров. По сведениям агентства городских новостей «Москва», москвичи столкнутся с полчищами кровососущих уже через неделю.
Как разъяснил Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области, относительное спокойствие, которое жители наблюдали в первой половине июля, не стоит воспринимать как устойчивую тенденцию. Это лишь кратковременная пауза.
Сложившаяся погодная картина объясняет временное снижение популяции. В мае и начале июня жара сочеталась с короткими, но интенсивными ливнями. Вода не успевала задерживаться на поверхности: либо стремительно испарялась, либо впитывалась в иссушенную почву. В результате мелкие водоемы и лужи, которые служили ключевой средой для развития комариных личинок, пересыхали раньше, чем молодь успевала пройти полный цикл превращения. Именно этим и был обусловлен тот период заметного затишья, который отметили горожане.
Но баланс смещается. За последние дни накопилось достаточно влаги, чтобы создать для комаров максимально подходящие условия для размножения. Учитывая, что путь от яйца до зрелой особи занимает у этих насекомых всего от пяти до 10 дней, сейчас как раз идет интенсивное формирование новых поколений.
Дополнительным фактором, способным усилить эффект, станет естественное сокращение числа природных регуляторов популяции — тех самых организмов, которые в обычное время сдерживают рост количества комаров. Поэтому в ближайшие недели присутствие насекомых может стать особенно заметным.