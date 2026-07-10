В Gismeteo объяснили, почему метеостанции не уловили смерч в Башкирии

Диаметр подобных вихрей нередко составляет лишь несколько десятков или сотен метров, из‑за чего они могут пройти в считаных километрах от пункта наблюдений и остаться вне поля зрения приборов, объяснили эксперты. По их словам, возникновению воронки способствовал целый комплекс атмосферных условий.