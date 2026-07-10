Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Gismeteo объяснили, почему метеостанции не уловили смерч в Башкирии

Приборы на метеостанции пропустили смерч, который пронесся по Башкирии и снес крыши с домов. Синоптики объяснили, почему это произошло.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +31° 2 м/с 50% 756 мм рт. ст. +25°
Смерч в Башкирии 9 июля 2026: как образовался, почему остался незамеченным
Источник: t.me/netall/

На востоке Башкирии, неподалеку от поселка Ургуново, вчера, 9 июля, очевидцы заметили смерч. Он привел к локальным разрушениям. При этом, по сведениям портала Gismeteo, ближайшая метеостанция «Учалы» не зафиксировала ни смерча, ни опасных порывов ветра: явление оказалось слишком компактным.

Диаметр подобных вихрей нередко составляет лишь несколько десятков или сотен метров, из‑за чего они могут пройти в считаных километрах от пункта наблюдений и остаться вне поля зрения приборов, объяснили эксперты. По их словам, возникновению воронки способствовал целый комплекс атмосферных условий.

Над Южным Уралом сложилась выраженная термодинамическая неустойчивость. У земли воздух был теплым и очень влажным, а в средней тропосфере сохранялась область холода. Такое сочетание заставило теплые воздушные массы стремительно подниматься вверх, формируя мощные грозовые облака.

Дополнительную роль сыграло озеро Ургун. Его теплая поверхность усилила испарение и локально повысила влажность, подпитав грозовую ячейку. Важным звеном стал и вертикальный сдвиг ветра — изменение его скорости и направления, которое придало восходящему потоку вращательное движение. Когда такой закрученный столб воздуха достиг земли, сформировался смерч.

Интересно, что риск подобного явления удалось спрогнозировать заранее. В этом районе отмечались повышенные значения индекса смерча — комплексного показателя, учитывающего ключевые атмосферные параметры: энергию конвекции, сдвиг ветра, завихренность и другие. Восток Башкирии оказался одним из немногих участков Европейской России, где индекс указывал на заметно возросшую вероятность смерчегенеза.