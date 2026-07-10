В Gismeteo объяснили, почему метеостанции не уловили смерч в Башкирии

Диаметр подобных вихрей нередко составляет лишь несколько десятков или сотен метров, из‑за чего они могут пройти в считаных километрах от пункта наблюдений и остаться вне поля зрения приборов, объяснили эксперты. По их словам, возникновению воронки способствовал целый комплекс атмосферных условий.
Над Южным Уралом сложилась выраженная термодинамическая неустойчивость. У земли воздух был теплым и очень влажным, а в средней тропосфере сохранялась область холода. Такое сочетание заставило теплые воздушные массы стремительно подниматься вверх, формируя мощные грозовые облака.
Дополнительную роль сыграло озеро Ургун. Его теплая поверхность усилила испарение и локально повысила влажность, подпитав грозовую ячейку. Важным звеном стал и вертикальный сдвиг ветра — изменение его скорости и направления, которое придало восходящему потоку вращательное движение. Когда такой закрученный столб воздуха достиг земли, сформировался смерч.
Интересно, что риск подобного явления удалось спрогнозировать заранее. В этом районе отмечались повышенные значения индекса смерча — комплексного показателя, учитывающего ключевые атмосферные параметры: энергию конвекции, сдвиг ветра, завихренность и другие. Восток Башкирии оказался одним из немногих участков Европейской России, где индекс указывал на заметно возросшую вероятность смерчегенеза.