Дым от пожаров подсказал способ смягчить супер-Эль-Ниньо

В отличие от прежних проектов по глобальному охлаждению планеты, новый подход рассчитан на кратковременное и локальное воздействие. Ученые смоделировали, как осветление облаков над центральной частью Тихого океана могло бы повлиять на супер‑Эль‑Ниньо 1997 и 2015 годов. Расчеты показали: своевременное вмешательство могло усилить естественный охлаждающий эффект более чем на 40%, причем чем раньше начинать, тем заметнее результат.