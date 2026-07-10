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Дым от пожаров подсказал способ смягчить супер-Эль-Ниньо

Вдохновением для ученых стали пожары в Австралии. Специалисты смоделировали похожую ситуацию и выяснили, что это может породить охлаждающий эффект.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Ученые в 2026 году нашли способ смягчить супер-Эль-Ниньо: осветление облаков, геоинженерия, результаты моделирования
Источник: George C./CC0

Ученые нашли потенциальный способ смягчить разрушительное влияние супер‑Эль‑Ниньо, и ключ к решению подсказала сама природа. По сведениям издания Science Advances, в этом помогут методы геоинженерии. Они позволят точечно повлиять на климат и снизить риски катастрофических наводнений и аномальной жары.

Вдохновением для проекта стали масштабные лесные пожары в Австралии в 2019—2020 годах. Дым поднял в атмосферу миллиарды светоотражающих частиц, которые сделали облака над Тихим океаном заметно ярче, и те начали работать как гигантское зеркало, отражая солнечный свет. В результате океанская вода ощутимо остыла. Этот естественный эксперимент и натолкнул климатологов на идею целенаправленно усиливать яркость облаков.

В отличие от прежних проектов по глобальному охлаждению планеты, новый подход рассчитан на кратковременное и локальное воздействие. Ученые смоделировали, как осветление облаков над центральной частью Тихого океана могло бы повлиять на супер‑Эль‑Ниньо 1997 и 2015 годов. Расчеты показали: своевременное вмешательство могло усилить естественный охлаждающий эффект более чем на 40%, причем чем раньше начинать, тем заметнее результат.

При этом исследователи не торопятся переходить к полевым испытаниям. Как подчеркивает один из авторов работы Джон Фасулло, к любым попыткам управлять климатом нужно подходить предельно осторожно — сначала требуется тщательно просчитать возможные последствия.

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