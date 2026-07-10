Более 55 тыс. человек еще числятся пропавшими в Венесуэле: фото последствий землетрясения

Тысячи семей остались без крыши над головой. Около 17 900 человек сейчас размещены в 80 транзитных лагерях, организованных властями. Однако независимые оценки, полученные с помощью спутниковых сведений компаний ANOVA и Microsoft AI, указывают на куда более серьезный масштаб разрушений. Только в прибрежном коридоре Ла‑Гуайра в домах, полностью уничтоженных или сильно пострадавших, проживало примерно 37 600 человек.