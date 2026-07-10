Более 55 тыс. человек еще числятся пропавшими в Венесуэле: фото последствий землетрясения

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле по-прежнему держат страну в напряжении: число жертв продолжает расти, а масштабы трагедии становятся все очевиднее. За последние сутки спасатели извлекли из‑под завалов тела еще 78 человек, сообщили в Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Особую тревогу вызывает ситуация с пропавшими без вести: в национальной базе сведений числится более 55 000 человек, среди которых — свыше 120 детей. Спустя две недели после удара стихии шансы обнаружить кого‑либо живым практически свелись к нулю: время играет против спасателей.
Тысячи семей остались без крыши над головой. Около 17 900 человек сейчас размещены в 80 транзитных лагерях, организованных властями. Однако независимые оценки, полученные с помощью спутниковых сведений компаний ANOVA и Microsoft AI, указывают на куда более серьезный масштаб разрушений. Только в прибрежном коридоре Ла‑Гуайра в домах, полностью уничтоженных или сильно пострадавших, проживало примерно 37 600 человек.
На месте трагедии не прекращается напряженная работа: разбор завалов и ликвидацию последствий ведут свыше 30 000 местных специалистов и добровольцев, к которым присоединились почти 3931 международный спасатель из разных государств. При этом обстановка осложняется продолжающейся сейсмической активностью.
Ситуация остается крайне тяжелой, а усилия по оказанию помощи и поиску пострадавших требуют колоссальных ресурсов и слаженной координации. Страна переживает один из самых сложных периодов в современной истории, и последствия катастрофы будут ощущаться еще долгое время.