На Москву и Петербург обрушились дожди с сильным ветром

«По экстренному предупреждению метеорологов, погода продолжает ухудшаться. До конца суток 11 июля сохранятся сильный ливень, гроза, град, сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду», — указывается в публикации на платформе «Макс».
Жителей призвали не находиться на улице в период непогоды.
«Если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отмечается в сообщении.
Ранее в субботу мощный ливень обрушился на Москву. В Нижегородском районе столицы наблюдался град. В ряде мест произошло падение деревьев, некоторые конструкции получили повреждения.
С неблагоприятными погодными условиями также столкнулся Санкт-Петербург. Там прошли интенсивные дожди с грозой. В восьми районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.