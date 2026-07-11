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На Москву и Петербург обрушились дожди с сильным ветром

В Москве до завершения субботы сохранятся сильный ветер и ливень с грозой, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 52% 757 мм рт. ст. +29°
Источник: Новости Mail

«По экстренному предупреждению метеорологов, погода продолжает ухудшаться. До конца суток 11 июля сохранятся сильный ливень, гроза, град, сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду», — указывается в публикации на платформе «Макс».

Жителей призвали не находиться на улице в период непогоды.

«Если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отмечается в сообщении.

Ранее в субботу мощный ливень обрушился на Москву. В Нижегородском районе столицы наблюдался град. В ряде мест произошло падение деревьев, некоторые конструкции получили повреждения.

С неблагоприятными погодными условиями также столкнулся Санкт-Петербург. Там прошли интенсивные дожди с грозой. В восьми районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.