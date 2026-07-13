Климатолог предупредил о возвращении жары в европейскую часть России

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — сказал Фаццини.