Синоптики рассказали, в какой части России неделя начнется с дождей

На Дальнем Востоке в первый день рабочей недели, 13 июля, дожди пройдут по всей береговой линии. На Чукотке существует вероятность выпадения мокрого снега. В Анадыре температура не поднимется выше +13 °С. При этом на Сахалине разогреет до +25 °С. На юге материковой части установится 30-градусная жара, местами пройдут дожди с грозами. Зона осадков сместится на северо-восток.
От Красноярска до Тюмени сегодня ожидается от +25 °С до +30 °С. На Алтае воздух прогреется еще выше, будет солнечно. Дожди и грозы возможны ближе к Уралу.
В Екатеринбурге из-за пасмурной погоды посвежеет до +23 °С. В Перми тоже обещают около +23 °С. В Кургане сохранится жара +28 °С. В Челябинске обещают +26 °С, в Уфе — +27 °С, в Оренбурге — +29 °С.
На европейской территории России антициклон наполнит сухим воздухом северные районы. В Архангельске и Мурманске будет около +20 °С, в Калининграде — около +25 °С, в Пскове — около +29 °С. В центре сегодня пройдут грозовые ливни, днем прогнозируют от +20 °С до +25 °С.
На юге дожди с грозами собьют жару в Крыму. В остальных регионах будет солнечно, температура установится выше +30 °С. Жарче всего ожидается в Астрахани: там столбик термометра поднимется до +34 °С.
В Санкт-Петербурге прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, температура составит +26 °С. В Москве будет облачно, местами прогремят грозы, термометр покажет +23 °С.
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