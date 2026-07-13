Синоптики рассказали, в какой части России неделя начнется с дождей

На Дальнем Востоке в первый день рабочей недели, 13 июля, дожди пройдут по всей береговой линии. На Чукотке существует вероятность выпадения мокрого снега. В Анадыре температура не поднимется выше +13 °С. При этом на Сахалине разогреет до +25 °С. На юге материковой части установится 30-градусная жара, местами пройдут дожди с грозами. Зона осадков сместится на северо-восток.